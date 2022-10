Mulalić zavidi Osimu: U gostujućim utakmicama koristi malo defanzivnije igrače, a kod kuće malo kreativnije

Željezničar u subotu na "Grbavici" dočekuje Velež.

Izvor: Promo/FK Željezničar/ Adem Ćatić

Željezničar će u okviru 15. kola m:tel Premijer lige BiH na "Grbavici" u subotu od 17 časova ugostiti Velež, a tim Edisa Mulalića pokušaće da nastavi sa dobrim izdanjima, te se učvrsti pri vrhu tabele.

Svjestan je trener sarajevskih "plavih" Edis Mulalić da njegovu ekipu čega zahtjevnih 90 minuta, a posebno se osvrnuo na nekadašnjeg stratega Željezničara Amara Osima koji sada s klupe predvodi "rođene".

"Čeka nas teška utakmica sa protivnikom koji ima dosta kvalitetne pojedince i veoma širok kadar. Amar u posljednje tri-četiri utakmice ima veći izbor igrača, primijetio sam da koristi oko pet-šest igrača fiksno, a ostale stavlja prema domaćinstvu ili gostujućim utakmicama. U gostujućim malo defanzivnije igrače, a kod kuće malo kreativnije. U nekim stvarima mu i zavidim jer ima izbora i ima nekoliko varijanti može probati, mi to ne možemo", rekao je Mulalić u najavi meča.

Neće Željezničar biti kompletan. Haris Hajdarević i Amar Drina su suspendovani zbog kartona, dok se na povrede žale Hamza Gasal i Sedad Subašić.

"Malo smo i osakaćeni u pripremi utakmice sa zaštićenim godište, pet ih imamo, to su Gasal, Subašić, Beća, Muftić i Drina, koji je kažnjen sa tri žuta kartona, dok su Gasal i Subašić povrijeđeni, tako da smo ostali na dva igrača sa zaštićenim godištem i samim tim to nam i diktira sami sastav, ali hajde, nećemo plakati, imamo to što imamo, želim da se sutra prezentujemo kao i dosad, kao tim, da budemo hrabri kako onda kada mi imamo loptu, tako i kada je ona kod protivnika. Za šta će to biti dovoljno, vidjećemo", istakao je Mulalić.

Izvor: Promo/FK Željezničar/ Adem Ćatić

Marin Galić naglasio je da je ekipa tokom prethodnih dana dobro radila, a nakon trijumfalnog početka takmičenja u Kupu BiH atmosfera je na zavidnom nivou.

"Što se tiče ekipe mislim da mi igramo relativno dobro i to rezultat pokazuje. Ok, imamo uspone i padove, ali svaka utakmica gdje smo bili malo lošiji, izdigli smo se iznad toga i bili smo bolji. Puno smo naučili iz svega. Sada smo imali dva poraza i ostvarili smo pobjedu u Kupu koja je jako bitna. Čekamo Velež, to je dobra ekipa, igrali smo protiv njih, znamo šta nas očekuje, pripremali smo se cijelu sedmicu", poručio je Galić.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 15. KOLO:

Subota:

Leotar - Široki Brijeg (14.30)

Igman - Borac

Zrinjski - Sloga Meridian

Željezničar - Velež (17.00)

Nedjelja:

Sloboda - Tuzla siti (13.00)

Posušje - Sarajevo (14.30)