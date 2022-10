Borac u subotu protiv najboljeg strijelca lige: Ne može jedan igrač da ga zaustavi, mora cijela ekipa da radi!

Na treneru Borca Vinku Marinoviću i njegovim izabranicima je da nađu recept za ove sezone veoma raspoloženog Mirsada Ramića.

Nakon trijumfa nad Krupom (1:3), kojim je izboren nastup u osmini finala Kupa BiH, fudbaleri Borca se ponovo okreću obavezama u m:tel Premijer ligi BiH.

Do kraja polusezone preostalo je još pet mečeva, od čega će čak četiri izabranici Vinka Marinovića odraditi na gostujućem terenu, a prvi naredni rival, u subotu od 14.30 časova, na stadionu u Doboju kod Kaknja biće Igman, koji je u debitantskoj sezoni pokazao da nije "zalutao" u premijerligaško društvo.

"Jesenji dio prvenstva polako dolazi u samo završnicu, ostalo je još pet kola do kraja, svi pokušavaju da osvoje maksimalan broj bodova prije pauze. Tako i mi isto razmišljamo. Sad igramo protiv ekipe koja u svojim redovima ima dosta iskusnih igrača koji su već igrali u Premijer ligi BiH. Tu su Ramić, Hebibović, Bodul, Dupovac, ekipa koja ima dosta iskustva ali i ekipa koja je u posljednjoj utakmici pobijedila Tuzla siti, igraju bolje sa ekipama iz vrha tabele. Što se nas tiče, imamo svoj cilj a to je da pokušamo da dođemo do jednog povoljnog rezultata za nas i da odigramo jednu dobru utakmicu", istakao je strateg crveno-plavih na konferenciji za novinare.

Od ranije je poznato da za ovaj duel ne mogu da konkurišu dva igrača, ali to nisu jedini kadrovski problemi banjalučkog premijerligaša pred ovaj okršaj.

"Piščević i Vojnović ne mogu da nastupe zbog tri žuta kartona. Subić je dobio jedan udarac u koljeno, vidjećemo sad još kakvo je stanje sa njim, da li će biti u kombinaciji. Ćorić nam se pridružio, ali još nije spreman za ove napore. Ove nedjelje je počeo da radi sa nama. Mrkaić je u duelu sa Krupom osjećao bol u predjelu aduktora. Vidjećemo, izgleda to nije ništa ozbiljnije, bar ja imam takve informacije. Izašao je na vrijeme, očekujem da bude tu. Imamo trening još danas i sutra i nadam se da će sve ostati u najboljem redu."

U svojim redovima Igman ima najboljeg strijelca lige, Mirsada Ramića, kojem je bilo potrebno 14 kola da dođe do dvocifrenog broja pogodaka. Kako ga zaustaviti?

"Kad igrate, onda morate igrati kolektivno, ne može jedan igrač da zaustavi nekoga. Mora cijela ekipa da radi i da bude kvalitetna u svim fazama igre. Bavićemo se, naravno, i sa njima da to najbolje odradimo, u jednom kolektivnom smislu, a sa druge strane i mi ćemo gledati da neke stvari koje imamo i koje planiramo da prezentujemo na utakmici to uradimo na najbolji mogući način. Ramić jeste u formi, ali mi ne smijemo da dozvolimo da dođemo u situacije u kojima je on jak. Isto tako i Bodul, koji igra tu iza njega. Moramo da gledamo sebe, da pokušamo da se nametnemo, da mi imamo svoju igru, da imamo situaciju pod svojom kontrolom."

U srijedu je saopšteno da će posljednju domaću utakmicu u polusezoni, 29. oktobra protiv Slobode, Borac igrati na novom travnjaku Gradskog stadiona. Svi, kako stručni štab tako i igrači, željno čekaju taj meč.

"I nama je želja da ovdje pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat u toj premijernoj utakmici na svom stadionu. Očekujem da će nam svima biti lakše jer nije isto igrati utakmice kad imate neko zamjensko domaćinstvo i na svom terenu. Sve je to drugačije, i atmosfera i sve ostalo što ide uz to. Jedva čekamo da izađemo na teren, ali prije svega imamo ovu utakmicu ispred sebe, fokusirani smo prije svega na Igman", istakao je Marinović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 15. kolo

Subota:

Leotar – Široki Brijeg

Igman – Borac (14.30)

Zrinjski – Sloga Meridian

Željezničar – Velež (17.00)

Nedjelja:

Sloboda – Tuzla siti (13.00)

Posušje – Sarajevo (14.30)