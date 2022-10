Pešić imao zicer - nije ni pogledao gol!? Dobio loptu na tacni od Kange, ali nije odlučio da šutne! (VIDEO)

Aleksandar Pešić mora da počne da gleda na gol, ovakve stvari Zvezdu mogu da koštaju bodova.

Crvena zvezda je gostovala u Nišu, sa rođenim Nišlijom u špicu. Aleksandar Pešić je poveo napad crveno-bijelih, a u 33. minutu je imao šansu iz koje nije šutnuo na gol, iako je bio na ivici peterca 1 na 1 sa golmanom!

Gelor Kanga je još jednom sjajno centrirao i bukvalno "na tacni" ostavio loptu visokom špicu. Na ivici peterca je bio Pešić i ostalo mu je samo da savlada Dragana Rosića, ali on to nije uspio. I ne samo da nije dao gol, već nije ni pokušao to da uradi!

Odlučio se da iz ovako izgledne šanse ne šutne nego da potraži saigrače na drugoj stativi. Lopta na kraju nije došla do njih već je otišla u gol-aut i propala je najbolja šansa crveno-bijelih u prvih 45 minuta. Evo kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:22 Aleksandar Pešić šansa, izvor TV Arena Sport

Pešić je ovog ljeta stigao u crveno-bijele iz Turske i do sada je u Superligi postigao četiri gola, a u Nišu u prvih 45 minuta nije uvećao svoj golgeterski saldo.

