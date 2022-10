Evropa? Nama je prvenstvo prioritet! Trener Zvezde o Lalatoviću, pa o "plus pet": Lakše reći nego uraditi!

Miloš Milojević je pred meč Crvene zvezde i Radničkog poručio da niko ne razmišlja o utakmici sa Trabzonsporom, ključnom za ostanak u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prebrodila gostovanje u Novom Sadu, a već ovog vikenda čeka ih još jedna teška utakmica van Beograda. Šampion gostuje u nedjelju na "Čairu" protiv Radničkog iz Niša (17 časova), a trener Miloš Milojević istakao je da je čitav tim fokusiran samo na domaće prvenstvo i da je ono prioritet, iako svi navijači već polako razmišljaju o idućoj nedjelji i utakmici sa Trabzonom u Ligi Evrope.

"Nemamo komfor i luksuz da nešto isprobavamo, mislim da možemo samo da podižemo nivo samopouzdanja i igre. Kada bude došao Trabzon, tek onda ćemo da spremamo najbolji sastav i taktiku za njih. Rekao sam iako to možda nije popularno, nama je prevashodni cilj naše prvenstvo. U Evropi ćemo se boriti do kraja i dok god budu postojale teoretske šanse. Prvenstvo nam je nešto zbog čega i od čega živimo, to nam je najbitnije", rekao je Miloš Milojević u izjavi za zvanični sajt Crvene zvezde uoči puta na jug Srbije.

Milojević je istakao da poštuje Radnički i vjeruje da zaslužuju bolju poziciju na tabeli, a pohvalio je i uzlaznu putanju ekipe od kada je Nenad Lalatović stigao u klub. Ipak, prije svega vjeruje u svoj tim i nada se pozitivnom rezultatu na "Čairu".

"Nenad Lalatović je svakako jedan od glavnih kvaliteta Nišlija, međutim mislim da svakako imaju i kvalitetan tim, on je došao da ih podigne i to dobro radi, igraju dobro, forma im je u uzlaznoj putanji, tako da se spremamo i za njega, ali i njihov igrački kvalitet. Po kvalitetu svakako da zaslužuju bolju poziciju na tabeli, međutim to je fudbal, nekada dobijete to što zalužujete, nekada ne", objasnio je Miloš Milojević.

Trener crveno-bijelih je takođe istakao da za sutrašnji meč neće moći da računa na Nikolića i Sanoga, za koga je polusezona najvjerovatnije završena, dok je prokomentarisao i predviđanja da će Zvezda do kraja jeseni zadržati prednost na tabeli.

"Hvala im što vjeruju u nas, međutim to su samo procjene, ali jedino mjerilo je teren. Imamo još pet utakmica u prvenstvu, ako oni pobijede sve do kraja, kao i mi, razlika će biti pet bodova. Lakše je reći nego uraditi. Očekuje nas serija ozbiljnih gostovanja, tako da vjerujemo da fokusom, mirnoćom i jednim odnosom gdje idemo iz utakmice u utakmicu možemo do kraja", zaključio je on.