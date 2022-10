"U Partizanu navikli da im drugi rješavaju utakmice!" Oštro saopštenje Javora nakon Humske: Niste bili bolji!

Javor je objavio saopštenje poslije utakmice protiv Partizana.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Poslije oštrog saopštenja Partizana, u kojem je kritikovao arbitre zbog suđenja u remiju crno-bijelih i Javora (3:3), oglasio se i klub iz Ivanjice. Javor je poslije osvojenog boda poručio da je razočaran reakcijom crno-bijelih, istakao je da je apsolutno zasluženo osvojio bod i optužio domaćina da pokušava "da ga oduzme".

Takođe, Ivanjičani su ukazali Partizanu da "ne vidi" situaciju iz 11. minuta. Kako su naveli, tada nije dosuđen "čist penal za Javor" prije izjednačujućeg pogotka crno-bijelih.

I saopštenje Javora prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub Javor razočaran je reakcijom iz Partizana poslije potpuno zasluženo osvojenog boda našeg tima. Javor je primjer sportskog i viteškog ponašanja u našem fudbalu. Borimo se i prihvatamo rezultat na kraju. Sada, kada smo ga ostvarili na terenu, iz Partizana pokušavaju da nam ga oduzmu. Brine ih reakcija sudije kod našeg penala, ali ne vide situaciju iz 11. minuta kada nije dosuđen čist penal za Javor, da bi potom u nastavku te akcije oni postigli gol".

"Vodili su 3:1, ali im je i to bilo malo, pa traže još, zanemarujući činjenicu da smo postigli dva regularna gola i nadigrali ih u finišu na njihovom terenu pred njihovim navijačima. Mi o ovome ne bismo pričali poslije meča, jer ne želimo izgovore, kada znamo da možemo na terenu da se dokažemo. Ljetos, kada smo na našem terenu izgubili rezultatom 4:0, sportski smo čestitali, a oni sada omalovažavaju naš uspjeh. Nećemo to dozvoliti. Gospodo, bod je zaslužen, niste bili bolji, a to što ste navikli da vam drugi rješavaju utakmice nije naš problem. Čestitamo igračima Javora na velikom uspjehu, vjerujem da ćemo nastaviti ovako i u narednim mečevima", poruka je iz Ivanjice.