Zvali ga Zvezda i Partizan, on iz Primere odletio za Ameriku: Bivši reprezentativac Srbije ima novi klub!

Nemanja Radoja nastaviće karijeru u inostranstvu, iako je prethodnih godina bio povezivan sa dolaskom u tabore oba vječita rivala.

Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski defanzivni vezista Nemanja Radoja ima novi klub! Poslije osam godina u Primeri riješio je da promijeni sredinu i sada je postao najnovije pojačanje Sporting Kanzas Sitija, ekipe iz američkog MLS-a.

On je potpisao trogodišnju saradnu do 2025. godine sa opcijom da produži ugovor do 2026. tako da bi s obzirom da ima 29 godina mogao do kraja karijere da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radoja je ponikao u Vojvodini i nakon kaljenja u ČSK-u i Cementu iz Beočina ustalio se u prvom timu "lala". Nakon dvije odlične sezone primjećen je i prešao je u Seltu za koju je sa uspjehom igrao četiri godine. U petoj sezoni je ostao bez nastupa i promijenio je sredinu, tako da je prethodne dvije sezone proveo u Levanteu. Na kraju je upisao 181 meč u La Ligi.

Prethodnih sezona je često povezivan sa dolaskom u Srbiju, pa su se tako navodno za njega interesovali Crvena zvezda i Partizan, ali od toga nije bilo ništa. Za nacionalni tim Srbije odigrao je samo dva meča, iako je jedno vrijeme u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine bio redovno pozivan u nacionalni tim.