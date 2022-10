Haos u Partizanoj grupi - odgođen meč u Češkoj!

Duel u Partizanovoj grupi nije odigran po planu.

Meč Slovacka i Kelna u Ligi konferencija se neće odigrati večeras! Loši vremenski uslovi i gusta magla na stadionu domaćeg tima onemogućili su ekipe da odmjere snage u evropskom okršaju. To znači da će rasplet u grupi u kojoj je i Partizan morati da sačeka. Za to vrijeme srpski tim je izgubio od Nice svoj meč u ovom takmičenju.

Prvobitno je meč trebalo da počne u 18.45, ali magla to nije dozvolila. Delegati i sudije donijeli su odluku da se početak pomjeri za pola sata. Ni poslije tih 30 minuta nije bilo poboljšanja, pa je uslijedilo novo odlaganje do 20 časova. Bio je to ujedno i rok za konačnu odluku oko odigravanja meča. Sudija je odlučio da se meč igra, ali je ubrzo uvidio da ne postoje uslovi za to. Susret je prekiut poslije samo sedam minuta igre.

Potvrda o odlaganju susreta stigla je i putem zvaničnog saopštenja slovačkog kluba.

"Sudija Giorgi Kruašvili je zaustavio meč. Igraće se u petak u 13 časova", navodi se u saopštenju domaćeg tima. Ovo komplikuje situaciju u grupi pošto Nica i Partizan imaju po sam, a Keln i Slovacko po četiri boda. Tada će biti poznato šta će sve crno-bijelima biti potrebno za narednu fazu takmičenja. Pogledajte i kako sve izgleda u Slovačkoj: