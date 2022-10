Barselona mi duguje novac! Bivši trener Katalonaca otkrio kakav je problem imao sa Mesijem: "Sa nekima je teže raditi"

Kike Setijen pričao je o problemima koje je imao dok je vodio Barselonu...

Kike Setijen (64) preuzeo je Viljareal, ali je medije mnogo više zanimalo da pričao o periodu kada je bio trener Barselone i o problemima koje je imao u tom timu. Završilo se neslavno za njega, dobio je otkaz u redovima španskog velikana poslije osam meseci rada. Sjeo je na klupu u januaru 2020. godine, pa mu je uručen otkaz u avgustu poslije debakla od Bajerna u Ligi šampiona i poraza od 8:2. Sada je ponovo pričao o svim tim problemima.

U razgovoru za španski radio "Kadena Ser" govorio je o tom periodu sa "Nou Kampa". Jedno od prvih pitanja novinara bilo je "da li je razočaran Lionelom Mesijem zbog loše saradnje koju je imao sa njim?" Pažljivo je birao riječi kada je davao odgovor.

"Ne mogu da ocijenim tako nešto. Gledao sam Lea 14 godina i uživao sam u njegovoj igri, jedva sam dočekao da ga vidim na djelu i tako hoću da ga pamtim. Istina je da su se određen stvari dogodile, ako što se dešavaju sa mnogim igračima. To je posao, postoje treneri koje volite i one koje ne volite, morate da nađete način da se izborite sa takvim stvarima. Uvijek postoji neki igrač sa kojim je možda malo teže raditi, ali ništa ne bih mijenjao. Uradio bih opet isto i naučio bih iz toga, kako bih postao bolji trener", počeo je Setijen.

Priznao je i da mu klub još nije isplatio sav obećani novac.

"Barselona mi još uvijek nije isplatila sva dugovanja. Postigli smo dogovor o trogodišnjem planu isplate i rekao sam im da je sve u redu i da ne moraju da žure."

Priznao je da je možda trebalo i sam ranije da napusti ekipu, jer je bilo jasno da stvari ne idu kako je zamislio.

"Ako vidite da stvari ne funkcionišu onda ne treba da budete licemjeri i treba da odete. Međutim, to je bio tim koji sam oduvijek želio da treniraš. Teško je dobiti takav posao, tako da ulazak na jedna, pa brz izlazak na druga vrata, teško je to uraditi. Došao sam u klub u kom su igrači toliko dugo zajedno, osvajali su trofeje, imaju određene navike koje nikada prije nisam vidio. Dođeš i shvatiš da postoje stvari koje nikada nećeš promijeniti i to nije lako treneru da prihvati", zaključio je Kike Setijen.