"Ovo nije fudbal, ovo je neki drugi sport. Ko koga z... taj će pobijediti": Amar Osim u svom stilu komentarisao utakmicu

Velež slavio minimalan trijumf protiv Leotara, na terenu koji nije ličio na fudbalsko igralište.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Teškom mukom Velež je slavio protiv Leotara 1:0, a meč u Gabeli nije obilježila kvalitetan fudbal nego očajan teren.

Travnata podloga stadiona domaćeg GOŠK-a "Perica Pero Pavlović", na kojem Velež dočekuje svoje rivale dok su u toku radovi na stadionu "Rođeni", bio je u izuzetno lošem stanju, što je otežalo posao igračima oba tima.

Posebno ovaj problem apostrofirao je trener Veleža Amar Osim, koji je bio zadovoljan bodovima, ali razočaran stanjem travnjaka na kojem je odigran meč. Posebno se to vidjelo u prvom poluvremenu, gdje je viđena prava antipropaganda fudbala, da bi u nastavku konačno viđene prilike, ali i jedan pogodak.

"Bilo je više energije u drugom poluvremenu. Jako je teško igrati na ovom terenu. Ako dođe ekipa koja je iole organizovana, a Leotar to jeste, teško je nešto napraviti. Za neke osnovne poteze treba ti tri puta više energije nego na normalnom terenu. Pogotovo ako su odlučili da se brane kao što je bila taktika Leotara. U nastavku smo imali par dobrih situacija, postigli gol nakon lijepe akcije, možda mogli dati još jedan, ali možda bi bilo previše s obzirom na nikakvo prvo poluvrijeme. Da je bilo 2:0, ispalo bi kao da smo nešto uradili, a ovako 1:0 je mjera. Bili smo bolji za jedan gol", realan je Osim.

Trener Veleža slikovito je opisao današnji dvoboj.

"Ljudi, teško je igrati na ovom terenu. Tu nema utakmica. Prošlo kolo, velika je razlika između Leotara i Zrinjskog, relano, niti želim da kritikujem Leotar, ni previše hvalim Zrinjski, ali utakmica je bila ista ovakva. Ne možeš igrati fudbal, ovo je neki drugi sport. Ko koga 'z' sa tačkicama, taj će pobijediti", istakao je trener Mostaraca za TV Arena Sport po završetku susreta.

Izvor: Promo/FK Leotar/Čedomil Mucović

Marko Maksimović uprkos porazu nije bio nezadovoljan onim što su prikazali njegovi izabranici.

"Imali smo kadrovskih problema, od neigranja Harisa Handžića, do prinudne izmjene na poluvremenu golmana Dušana Puletića. Nemam šta da zamjerim igračima. Od igrača koje imamo gledamo da izvlačimo maksimum i to radimo. Velež je dobro pokriven na svim pozicijama, iskoristili su svoju šansu i zasluženo pobijedili. Mogli smo i mi doći do nekog rezultata, ali u prošlom kolu pobijedili smo u posljednjem minutu, tako da imamo bodova onoliko koliko imamo", rekao je trener Leotara.

Velež je ovim trijumfom stigao do 22. boda, te sada dijeli petu poziciju sa Sarajevom, dok je Leotar i dalje u zoni ispadanja.