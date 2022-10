Zvezda mislila na Monako, a Milojević pomenuo dvojicu igrača: Kad mu donesemo loptu, biće nam koristan!

Trener Crvene zvezde analizirao je pobjedu svog tima na gostovanju Kolubari.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Kolubaru u Lazarevcu (2:0) u okviru 17. kola Superlige. Strijelci su bili Aleksandar Pešić i Kalifa Kulibali, a navijači crveno-bijelih imali su priliku da na terenu vide i dvojicu mladih fudbalera koji su od ove sezone u seniorskom pogonu. O njima je, već na samom početku izjave, govorio trener Miloš Milojević koji je i ukazao šansu danas Jovanu Mijatoviću i Vuku Bogdanoviću.

"Najbitnija su tri boda. Utakmica je bila kontrolisana, primetna je velika razlika u kvalitetu i zadovoljan sam što smo mogli da nagradimo mlade igrače za rad koji ulažu na treninzima. Vidjeli smo i mi oni gdje su i šta su u ovom trenutku. Želio sam veću efikasnost, kao i da budemo kreativniji, ali i kada smo pravili prilike, malo nam je nedostajalo da postižemo golove. Ipak, postigli smo dva pogotka, možda je lepršavost izostala, ali tri boda su najbitnija. Protivnik je bio verziran na defanzivu, ali znali smo to i tako smo i pripremali meč koji smo u potpunosti iskontrolisali", rekao je Milojević. Pogledajte detalje sa meča:

Upravo je od mladog Jovana Mijatovića - koji je debitovao u Superligi - moglo svašta da se vidi u Lazarevcu. Njegova igra, kao i gol Kalife Kulibalija, posebno raduju trenera Crvene zvezde nakon osme ligaške pobjede u nizu. "Mijatović je talentovan igrač i vidno je da kada igra prosto i jednostavno onda to ide kako treba, a kada misli da može da igra na nivou onoga što je radio u Omladinskoj školi, onda je to malo teže. Međutim, sve ovo je škola za njega. Kulibali je špic koji je dobar u šesnaestercu i kada mu donosite tu loptu, onda on može da bude efikasan. Kao i svakom napadaču, treba mu kontinuitet igara i golova da bi imao samopouzdanje, ali smatram da će nam koristiti u narednim mečevima." Ovo je gol Kalife Kulibalija:

Zvezda se sada okreće evropskom "finalu", utakmici koju mora da pobijedi. Slijedi gostovanje Monaku, a crveno-bijeli i dalje imaju šansu da se nađu u nokaut fazi Lige Evrope ili Konferencijske lige. Takođe, postoji opcija i da Zvezda završi takmičenje već u grupnoj fazi, a to će pokušati da izbjegne trijumfom na terenu favorizovanog rivala!

"Negdje su igrači podsvjesno imali taj meč u glavi, pa je možda dolazilo i do komfornosti, ali smo trijumfovali na osnovu kvaliteta, pa i dobre igre koju smo prikazali. Podsvjesno smo bili okrenuti Monaku, ali od sutra se u potpunosti spremamo za to što nam predstoji. Nije lako, nećemo da pretimo Monaku, ali vjerujem u nas, u ono što radimo, kao i u navijače koji će sigurno doći da nam pruže podršku. Vjerujem da možemo da pobijedimo, a onda ćemo da vidimo šta se desilo i na tom drugom meču", podvukao je Milojević.