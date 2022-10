Milojević branio Dragovića, pa pričao o Ivaniću: To nije propust, a Mirko je na terenu pokazao kako podnosi moje odluke!

Miloš Milojević je siguran da će njegov tim i u narednom meču odigrati maksimalno, iako je fizičko i emotivno pražnjenje bilo veliko.

Nakon velike pobjede u Evropi i trijumfa nad Trabzonom na svom terenu Crvena zvezda ide u Lazarevac. U nedjelju od 17 časova crveno-bijeli gostuju Kolubari, a Miloš Milojević je obradovao navijače podatkom da su svi spremni za taj meč.

"Niko nema problem sa povredom, biće minimalnih rotacija, koliko budemo u mogućnosti, jer nam je jako bitna utakmica protiv Kolubare. O Monaku ćemo kada dođe vrijeme, odnosno od ponedjeljka", počeo je Milojević.

Poslije remija Partizana sa Javorom sada Zvezda opet ima osam bodova prednosti u odnosu na crno-bijele, a šef struke crveno-bijelih ističe da je najbitnije kakvo će stanje na tabeli biti na kraju sezone.

"Nisam to gledao lično, već sam posmatrao šta je najbolje za klub. Želio bih da je plus deset, ne zbog lične satisfakcije već da bismo mogli da pružamo još bolje partije. Bitno je da imamo prednost i da sa bodovnom razlikom budemo ispred ostalih u maju", iskren je on.

Prethodno gostovanje ovom rivalu je prošlo sjajno, ali to ne znači ništa pred ovaj susret.

"Gledamo na pobjedu uvijek u vidu tri boda. Željeli bismo da bude puno golova jer je to draž fudbala. Ne želimo da licitiramo jer onda bi se smatralo da ne poštujemo protivnika. Respektujemo Kolubaru, probaćemo da budemo efikasni i tome težimo na svakoj utakmici. Nema problema sa mijenjanjem mentaliteta."

Teško je motivisati ekipu nakon velike pobjede u Evropi, ali nikako ne smije da dođe do opuštanja u redovima crveno-bijelih.

"Uvijek je rizik da ne dođe do pada motivacije nakon velikog emotivnog pražnjenja i zadovoljstva. Dobar rezultat brzo podiže ekipu, imali smo vremena da treniramo i odmorimo. Smatram da će svi koji budu igrali izaći maksimalno motivisano, jer znaju obaveze i odgovornost", naglasio je Milojević.

Pomenuta je i situacija na meču sa Trabzonom u kojoj je Dragović dobio žuti karton, a šef struke potpuno razumije postupak svog igrača.

"Ne slažem se da je to propust. Dragović je žestok momak, pouzdan defanzivac i ne razmišlja u tom trenutku da ima tri žuta kartona već kako da oduzme loptu i izađe kao pobjednik iz duela. Nekada se to završi sa žutim kartonom i nije propust. Imamo stvarno kvalitetne defanzivce, najbolje u našoj grupi Lige Evrope. Možda tržišno igrači Monaka vrijede više zbog godina igrača i lige u kojoj nastupaju, ali što se tiče kvaliteta možemo da pariramo ko god da je na terenu. Ostaje žal što će propustiti naredni meč, ali ko god bude nastupao na njegovoj poziciji biće maksimalno motivisan da ga dostojno zamijeni", naglasio je on.

Prokomentarisana je i odluka da Mirko ivanić utakmicu sa Trabzonom počne sa klupe.

"Ivanić je ozbiljan profesionalac, igrač koga svaki trener želi u ekipi. To je naš interni dogovor i prihvatio je odluku kao profesionalac. Kao svaki fudbaler razumije odluke i zna koji su razlozi. Dosta pričam sa njim, kao i sa svim igračima i uvijek su upoznati sa razlogom određene odluke. Pokazatelj kako je “podnio” odluku je način na koji je ušao u igru, motivisan sa mnogo energije, defanzivne odgovornosti. Kvalitet Ivanića i poziciju u timu ne treba dovoditi u pitanje."

Kalife Kulibajija odavno nema u timu, ali to ne znači da je on "precrtan".

"Nekada igrači nisu u konkurenciji jer nisu dovoljno spremni, dok postoje situacije kada su fudbaleri spremni, dobro rade na treningu, međutim i ostali igrači odlično treniraju i na osnovu toga zaslužuju svoju poziciju u startnoj postavi. Kulibali se bori, a pozivamo sve da dođu sutra i vide da li će biti starter, da li se nalazi na klupi ili nije na spisku od 22 igrača."

Ostaje da se vidi šta će biti sa Kulibalijem, ali Aleksandar Pešić daje golove. Ipak, može li da idrži ovaj tempo?

"Imamo još vremena do utakmice, vidjećemo u kakvom se fizičkom stanju nalazi pred put. Posjedujemo grupu igrača koji su iznijeli veliki broj utakmica od kada sam preuzeo tim. Treba osvježiti ekipu, ali i zadržati kontinuitet. Probaćemo da uradimo sve što je neophodno kako bi bio na raspolaganju na posljednjih pet mečeva do kraja polusezone", zaključio je Milojević.

