Piksi, pričaj nam o Mitru i Svjetskom prvenstvu! Intervju selektora Srbije: "Ne idemo tamo na izlet, imamo glavni cilj"

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi za sajt FIFA govorio o Mundijalu, kao i o Mitroviću, Vlahoviću, Joviću, Tadiću...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi priprema se sa svojim timom saradnika za Svjetsko prvenstvo u Kataru (20. novembar - 18. decembar) i u razgovoru za sajt FIFA objasnio je na šta je usredsređen. "Ja sam više tip trenera koji se fokusira na sopstveni tim i utakmice. Jasno je da imamo mnogo poštovanja prema protivnicima, ali želimo da igramo svoju igru", rekao je on.

"Piksi, pričaj nam malo o Aleksandru Mitroviću...", glasilo je sljedeće pitanje.

"Mitrović je ključni igrač naše reprezentacije. On je vrhunski napadač i veoma ozbiljan i profesionalan sportista, koji daje sve od sebe na svakoj utakmici. Svi golovi koje je postigao tokom kvalifikacija bili su briljantni, ali onaj protiv Portugala u posljednjem minutu će zauvijek ostati urezan u naše sjećanje. Ima sposobnosti koje bi natjerale svakoga da ih primjeti. Svaki trener bi ga htio u svom timu", rekao je Piksi.

Dok se bliži početak Mundijala, na kojem će "orlovi" igrati u grupi Brazila, Švajcarske i Kameruna, navijači Srbije jedva čekaju da vide kako će izgledati napad u kojem su i Dušan Vlahović i Luka Jović, a naravno tu je i kapiten Dušan Tadić da "pakuje" šanse.

"Vlahović je već dobrih nekoliko godina pookazao kakav je izvanredan igrač i nije bilo iznenađenje kada ga je doveo Juventus, jedan od najvećih klubova u Italiji. I dalje je veoma mlad, ali je i veoma zreo. Daje srce i dušu fudbalu i to se uvijek isplati. Ulaže veliki trud u klubu i sigurno da je takav i u reprezentaciji. Što se tiče Tadića, on je sve što želite od kapitena. Ogroman talenmat koji je doživio sve u fudbalu. Jović je bio u notesu Real Madrida i iako nije imao šansu da se tamo dokaže do kraja, sigurno ima neophodne vještine da igra na ovom nivou", rekao je Stojković.

Izvor: MN PRESS

Piksi je u intervjuu za sajt FIFA govorio o onome što ističe od prvog dana - da želi da Srbija igra baš na njegov način, koji će se svidjeti navijačima. "Od starta kvalifikacija bili smo usredsređeni na svoju igru. Moj cilj je bio da pobjeđujem, naravno, ali uz to sam želio da to radim i sa stilom. Bili smo odlučni da pobjeđujemo igrajući dobar fudbal - moderan, brz, napadački fudbal. To je sve što navijači očekuju kada dođu na stadion. I to je bio cilj koji nam je omogućio da nađemo ravnotežu između dobrih rezultata i igre sa stilom. To nam je pomoglo da se kvalifikujemo".

Piksija su, neizbježno, podsjetili i na igračke dane i na čuvene golove protiv Španije na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine. "Taj Mundijal je definitivno jedan od najvećih trenutaka moje karijere. Dao sam dva gola protiv Španije, koja je imala talentovan tim u to vrijeme. Nikad neću zaboraviti Italiju 1990. To su bila moja dva najljepša gola i veoma sam ponosan na to što sam imao šansu da pokažem talenat i fudbalske kvalitete na tako važnom događaju", rekao je Stojković.

Osam godina kasnije, Piksi je predvodio i reprezentaciju SR Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Selektora su pitali za osećaj ponosa zbog toga što će sada predvoditi Srbiju na predstojećem Mundijalu.

"Svakom treneru je najbitnije da vodi svoj tim na ovakvoj vrsti takmičenja. To je velika čast i privilegija, ali osjećam i odgovornost - kao igrač, predstavljaš svoj klub i sebe, ali kao trener, predstavljaš čitavu naciju. To je značajna razlika, ali nemam problem sa tim, jer je neizbježno".

Stojković je upitan i za to koliko je fudbal bitan ljubiteljima sporta u Srbiji, kao i nastup reprezentacije na Mundijal. "Fudbal je uvijek bio glavni sport u Srbiji. Ljudi ga vole. Naravno, uz to nekad dođu i nerealna očekivanja, kao što su konstantna predviđanja da ćemo osvojiti Svjetsko prvenstvo. Ali nije toliko lako podići pehar, posebno kada ste mala zemlja, sa mnogim problemima u infrastrukturi i kada se mučite da se borite protiv velikih evropskih nacija. Kvalifikovanje za turnir zato predstavlja značajan uspjeh za nas, zaista, i ohrabruje nas da nastavimo da se trudimo da izgradimo bolju budućnost. Naša pobjeda u Portugalu je dovela do velikog slavlja kod kuće - naši ljudi su zaslužili te trenutke radosti".

Na pitanje kako bi navijači u Srbiji reagovali kada bi se reprezentacija plasirala u nokaut fazu, Stojković je odgovorio da to i jeste jedan od ciljeva "orlova".

"Činjenica da smo među 32 najbolja tima na svijetu pokazuje da imamo kvalitetan tim i da nismo tu slučajno. Ne idemo u Katar na izlet, već da pokušamo da ostvarimo nešto na šta možemo da budemo ponosni. Naš glavni cilj je da uđemo među 16 najboljih ekipa, iako to neće biti lak put. Sposobni smo za to i uradićemo sve što možemo da to uradimo", zaključio je selektor reprezentacije Srbije.