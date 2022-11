Ludilo francuskog velikana - zbog gluposti ispali iz Evrope: Nisu znali šta im je potrebno, Hrvat uzalud vikao da stanu!

Nevjerovatna scena na meču posljednjeg kola u grupnoj fazi Ligi šampiona koštala je Olimpik Marsej evropskog proljeća.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Totenhema savladali su Olimpik iz Marseja u posljednjem kolu grupne faze Lige šampiona, a taj poraz je značio i eliminaciju francuskog kluba. Konteova ekipa do pobjede je stigla u posljednjim trenucima meča, dok su igrači Olimpika vršili pritisak na gol Lorisa, pokušavajući da stignu do pobjede. Zapravo, oni nisu imali pojma da im taj gol, kao ni onaj Seada Kolašinca, nije potreban...

Rezultat 1:1 bio je dovoljan Olimpiku da obezbijedi treće mjesto u grupnoj fazi i nastavi takmičenje u nokaut fazi Lige Evrope, ali se to nije desilo. Engleski predstavnik iskoristio je pritisak da iz kontre postigne gol i kazni neznanje igrača tima iz Marseja. O tome je nakon susreta govorio Šansel Mbemba koji je otkrio da fudbaleri nisu imali pojma koji im rezultat garantuje ostanak u Evropi!

"Ljudi na klupi su znali. To je nedostatak komunikacije. Bili smo rješeni da izguramo do kraja, ali nismo znali. Naša greška", rekao je Šansel Mbemba koji je bio strijelac vodećeg gola za francuski tim. On je zatresao mrežu gostiju u drugom minutu nadoknade prvog dijela igre. kasnije su "Pijevci" preokrenuli golovima Klemona Lenglea i Pjer-emila hojbjerga koji je pogodio u posljednjim trenucima meča.

Iako hrvatski trener Igor Štimac tvrdi da je vikao svojim fudbalera da nema potrebe da napadaju Totenhem, oni su to radili. Šef stručnog štaba za to je okrivio buku na stadionu, a Totenhem je u kontri protiv nepostavljene odbrane francuskog tima postigao gol koji mu je donio prvo mjesto u grupi i tim iz Marseja poslao na četvrtu poziciju tabele.