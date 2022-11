Maksimović hvali Trebinjce: Leotar ima nešto što nema niko - nisu svjesni svog potencijala

Leotar nema organizovanu grupu navijača, ali ima vjernu publiku, koja redovno puni tribine stadiona "Police".

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje/Čedomil Mucović

Jesenji dio sezone u m:tel Premijer ligi BiH bliži se kraju, a jedan od najzanimljivijih duela 18. kola biće odigran na trebinjskim "Policama", gdje će Leotar u ponedjeljak ugostiti banjalučki Borac od 13 časova.

Publika u Trebinju imaće priliku da na djelu vidi dvije ekipe koje su u veoma dobroj formi, pa treba očekivati izuzetno zanimljiv i neizvjestan duel nekadašnjih šampiona BiH.

I sam trener Marko Maksimović, od čijeg dolaska su "plavo-bijeli" zaigrali znatno angažovanije, te pobjegli sa začelja tabele, smatra da je podrška koju njegovi izabranici imaju kada igraju na svojim "Policama" nešto čime se malo ko može pohvaliti.

"Ne želim nikome da laskam, ali trenirao sam Borac, igrao u Borcu, Leotaru, Sarajevu, Hrvatskoj… Ali ono što Leotar ima, i to odgovorno tvrdim, to nema niko, a to je fudbalska publika. Oni razumiju fudbal. Možda mi nemamo navijače u užem smislu te riječi, ali ovdje je jako nezgodno igrati i to su mi potvrdile neke moje kolege. Mislim da ovaj klub nije svjestan svog potencijala, šta ovdje može da bude", rekao je Maksimović, a prenosi klupska Fejsbuk stranica Leotara.

Leotar se sa četiri pobjede na posljednjeg šest mečeva sa posljednje izdigao na devetu poziciju, dok je Borac na samo tri boda iza lidera Zrinjskog. Istina, Mostarci imaju i meč manje (odgođen gradski derbi sa Veležom).