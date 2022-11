Borac bez četvorice, ali u Trebinje ide po pobjedu!

Banjalučani žele tri boda u Trebinju iako će biti oslabljeni neigranjem nekoliko prvotimaca.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon pobjede u derbiju protiv Željezničara na Grbavici fudbaleri banjalučkog Borca u ponedjeljak će gostovati na Policama u meču 18 kola M:tel Premijer lige BiH protiv Leotara.

Iako će Borac biti oslabljen neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca želi da i iz Trebinaj donese cijeli plijen.

"Ostala su još dva kola do kraja, iza nas je jedna teška utakmica. U sljedećoj utakmici protiv Leotara očekujem tešku utakmicu, oni su u dobroj formi, pokazali su to na posljednjoj utakmici kada su sa 4:0 pobijedili Tuzla siti. Uzimajući pet zadnjih kola osvojili su 10 bodova što nam govori da su u dobroj fgormi. Mi imamo određenih kaadrovskih problema s obzirom da Zakarić, Andrić, Tatar i Gajić nemaju pravo nastupa zbog kartona, a vidjećemo situaciju sa Begićom koji ima zdravstvenih problema. Bez obzira na to imamo širinu iimamo igrače koji mogu da odgovre zadatku koji je ispred nas", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Njegova ekipa istrošila se i fizički i psihički u derbiju na Grbavici, ali pobjeda protiv Željezničara dodatno je napunila samopouzdanje crveno-plavih koji žele i treću pobjedu u nizu.

"I mi smo u zadnjih pet utakmica osvojili deset bodova, kao i pobjedu u derbiju i to je s psihološkog aspekta za nas dobro. Potrošnja je bila, ali imali smo dovoljno vremena da se pripremimo za ovu utakmicu. Svaka utakmica je teška i zahtjevna, liga je zahtjevna i sa maksimalnim odnosom i pristupom kao na zadnjoj utakmici možemo da očekujemo povoljan rezultat".

U ekipi Leotara koju vodi Marko Maksimović, bivši trener Borca koji je osvojio šampionsku titulu sa Banjalučanima, je nekoliko bivših igrača crveno-plavih, koji će sigurno imati poseban motiv protiv svog bivšeg kluba.

"Leotar će sve uraditi da dođe do bodova. Znamo kako igraju dosta čvrsto sa dosta duela, ali radili smo tokom sedmice i spremali se za to. Svaki igrač ima motiv, naravno da svi žele da se pokažu i dokažu, to je po meni nešto što treba i očekivati. Sve od nas zavisi, koliko ćemo dozvoliti i da razvije igru i kada je u pitanju motiv i ostale stvari koje se dešavaju", zaključio je Marinović.

Fudbaler Borca Dejan Popara poručio je da on i saigrači idu u Trebinje po sva tri boda.

"Očekuje nas teška utakmica protiv Leotara koji igra stvarno dobro i pruža dobre partiju, pogotovo na svom terenu, ali mi imamo svoje ambicije i ciljeve i želimo da se vratimo sa tri boda u Banjaluku. Istrošila nas je utakmica u derbiju, ali smo se oporavili i spremili se, daćemo maksimum da se vratimo sa tri boda u Banjaluku“, poručio je Popara.

"Utakmica između Leotara i Borca igra se u ponedjeljak od 13 časova na stadionu Police u Trebinje.