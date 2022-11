Zaslužio je da ode na Mundijal, ali spisak je realan: Gordan Petrić o Piksijevih 26 - pomenuo i igrača Crvene zvezde!

Trener Partizana o spisku reprezentacije za Mundijal.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Gordan Petrić dao je komentar spiska reprezentativaca Srbije za Svjetsko prvenstvo u fudbalu i tom prilikom ponovio da je kapiten njegovog tima Slobodan Urošević zaslužio da ide na Mundijal, ali da je ipak bilo realno da ga Piksi ne pozove u Katar.

"Rekao sam to i prošli put, da je Urošević zaslužio da bude na spisku, ali da je realno da neće biti. Zdjelar je isto zaslužio to zbog igara koje pruža. Postoji grupa igrača. Eraković je takođe zaslužio da bude na spisku. Reprezentacija je ranije pomagala klubovima da bi tako napunio CV, Čaki je zaslužio, Saša takođe, ali to je odluka selektora i to treba poštovati. Ima grupu igrača koja je to izvukla. Biće vremena i prostora za neke druge igrače da dođu kasnije", rekao je Petrić i pružio podršku Piksiju i "orlovima" u Kataru.

