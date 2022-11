Ronaldo nije čestitao Benzemi za Zlatnu loptu! Francuz ispričao sve, Kristijano na udaru navijača Reala!

Francuski napadač otkrio je da nije dobio čestitku od Portugalca poslije priznanja.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo nije čestitao Karimu Benzemi na osvajanju "Zlatne lopte". Prošlo je nekoliko nedjelja od kada je francuski napadač dobio veliko priznanje, a njegov nekadašnji saigrač iz Reala mu još uvijek nije poslao ni poruku zbog toga. Potvrdio je to i centarfor Madriđana.

Karim je bio u Lionu i tamo je na stadionu nekadašnjeg kluba pokazao "Zlatnu loptu" i proslavio je to sa navijačima, a tom prilikom novinari su ga pitali i da li mu je Ronaldo česittao. "Ne, nije još uvijek to uradio", rekao je Benzema i tako iznenadio mnoge, a iznervirao je mnoge navijače koji su već počeli da pišu na društvenim mrežama da "to nije uradio zbog sujete".

Ronaldo i Benzema godinama su sarađivali odlično u Realu, osvjaali su trofeje i djelovalo je da su ostali u dobrim odnosima poslije odlaska Kristijana u Mančester junajted. Izgleda da to ipak nije slučaj, a sada će biti opet na suprotnim stranama pošto će predvoditi Francusku odnosno Portugal u Kataru. "Najbolji rođendanski poklon bio bi osvajanje Mundijala. Svaki meč je kao finale. Idemo polako, ja fizički nisam u najboljoj formi u ovom trenutku, ali ima dovoljno vremena do prvog meča", rekao je Benzema koji će 19. decembra, dan poslije finala Svjetskog prvenstva, napuniti 35 godina.