Benzema je izdao Real! Bivši kapiten Madriđana opleo po Francuzu: Uzeo je "Zlatnu loptu" i nestao, ne razumijem!

Guti tvrdi da je Benzema propuštanjem utakmica izdao svoj klub.

Karim Benzema je izdao Real Madrid poslije osvajanja "Zlatne lopte". To su riječi nekadašnjeg kapitena španskog kluba i proslavljenog bivšeg fudbalera Hose Marije Gutija. On je kritikovao francuskog napadača zbog toga što je propustio mečeve za klub kako ne bi ugrozio povredu i kako bi igrao za Francusku na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kataru (od 20. novembra do 18. decembra).