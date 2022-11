Šokantan intervju Kristijana Ronalda: Junajted me izdao, trenera ne poštujem!

Kristijano Ronaldo je ovim intervjuom o Mančester junajtedu vjerovatno sebi potpisao rastanak sa klubom sa Old Traforda.

Kristijano Ronaldo je ponovo "zatresao" Ostrvo, sada intervjuom za britanski tabloid "The Sun" i pitanje je da li će poslije njega ikada više zaigrati za Mančester junajted. U razgovoru sa jednim od najkontroverznijih engleskih novinara Pirsom Morganom, poručio je da se osjeća kao da ga je Mančester junajted "izdao", odnosno da ne poštuje trenera Erika ten Haga, kao što "ni on njega samog ne poštuje".

"Ne samo da je pokušao da me otjera, bilo je još nekoliko njih u Mančester junajtedu. Osjećao sam da su me izdali i da neki ljudi nisu željeli da me vide u klubu. Ne samo ove, nego i prošle godine... Ten Haga ne poštujem ga jer on ne poštuje mene. Ako nemaš poštovanja prema meni, nikada ga neću imati ni ja prema tebi", rekao je Kristijano Ronaldo u vjerovatno najšokantnijem intervjuu godine u kome je sebi jverovatno propisao još jednu novčanu kaznu, ali teško da će mariti za to - jer djeluje i da mu je cilj da u januaru napusti Old Traford.

Ronaldo je ove sezone skrajnut u Junajtedu, pošto ljetos nije uspio da "izboksuje" transfer u neki od klubova koji se takmiče u Ligi šampiona, a nakon što je odbio da uđe u igru na utakmici protiv Totenhema - Erik ten Hag ga je izbacio iz tima. Uslijedilo je primirje i delovalo je da će izgladiti odnos, ali Ronaldo je sada žestoko udario na klub.

"Mislim da navijači treba da znaju istinu. Želim sve najbolje klubu, zbog toga sam i došao u Junajted. Ali postoje neke stvari koje vam ne pomažu da stignete do najvišeg nivoa na kom su Siti, Liverpul, Arsenal. Klub ove veličine trebalo bi da bude na vrhu, ali nažalost nije", istakao je Ronaldo i potom uporedio sa prvim mandatom, kada je igrao kod Aleksa Fergusona:

"Od njegovog odlaska, napredak je ravan nuli. Klub nije evoluirao i ništa se nije promijenilo".



Takođe, Ronaldo je poručio i da Ten Hagov prethodnik Ralf Rangnik "čak nije ni trener", odnosno da nije ni čuo za njega prije nego što je zamenio Olea Gunara Solskjera.

Ronaldo je ove sezone odigrao samo deset mečeva za "crvene đavole" u Premijer ligi i postigao je jedan gol, dok nije bio uopšte u timu za susret sa Fulamom koji su dobili 2:1. Neće biti veliko iznenađenje da je iz tima izbačen kada su na Old Trafordu saznali za intervju kod Pirsa Morgana, njegovo posljednje obraćanje pred Svjetsko prvenstvo u Kataru.

