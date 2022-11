Ronaldo se vraća kući - Portugalac kupio novu skupocjenu vilu, slijedi li veliki povratak?

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez kupili su novu kuću u Portugalu.

Izvor: Instagram/ cristiano

Kristijano Ronaldo kupio je novu vilu u Portugalu i to je platio oko 10 miliona evra, ali će poslije renoviranja i svega što planira da uradi sa njom vrijednost biti najmanje duplirana! On je odlučio da napravi luksuznu vilu na tom imanju i neće žaliti novac. Napravio je već i plan i poznato je šta će se sve nalaziti na tom zemljištu. To je dodatno "podgrijalo" priče oko povratka u Sporting i završetka karijere u klubu u kom je sve počelo.

On već ima nekoliko kuća i stanova, najpoznatiji su svakako vila u Madeiri (9,7 miliona dolara), vila u Marbelji (1,8 miliona), kao i skupocjeni stan od 18,5 miliona dolara u Trampovoj kuli u Njujorku. Uz to ima i nekoliko hotela i to je nešto u šta očigledno planira da ulaže kada "okači kopačke o klin". Trenutno je fokus na vili u Portugalu od koje planira da napravi spektakl.

U pitanju je trospratna vila koja se nalazi u regiji Kinta de Marinja, na oko 40 kilometara od Lisabona. Prostire se na 2,720 kvadratnih metara i ima spoljni dio od oko 545 kvadratnih metara sa dosta otvorenog prostora, veliki bazen, kao i fenomenalan pogled, uz lift i solarne panele. Tu je i garaža u koju može da stane do 20 automobila. Navodno je za redizajniranje vile zadužena njegova supruga Georgina Rodrigez i poznati njegov prijatelj Paulo Brito koji će se postarati da sve prođe u najboljem redu.

Na snimku ispod možete pogledati i planove za renoviranje vile.