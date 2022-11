Piksi se prije Katara zagledao u jednu fotografiju: Nek se ponovi istorija, evo šta mu je zapalo za oko!

Dragan Stojković je prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Kataru stajao ispred fotografije na kojoj su prvaci sveta iz 2015. godine. A njih osmoricu vodi na Mundijal...

Fudbalska reprezentacija Srbije napravila je jutros zajedničku fotografiju u Staroj Pazovi i potom se uputila na aerodrom odakle putuju za Bahrein, a od subote su u Kataru, na Svjetskom prvenstvu. Već smo vidjeli da su se selektor Dragan Stojković i fudbaleri posebno "skockali" za Mundijal, svi su obukli teget odijela sa trobojkom na reveru, a vrlo zanimljiv i upečatljiv detalj zapao je za oko foto-reporterima uoči polaska iz "kuće fudbala".

Prije nego što će napustiti prostorije Sportskog centra u Staroj Pazovi, Dragan Stojković je zastao pored fotografije u hodniku i zadržao pogled na šampionima svijeta iz 2015. godine.

U pitanju je naravno omladinska reprezentacija Srbije (U20) koja je na Novom Zelandu osvojila Svjetsko prvenstvo prije sedam godina, a čak osmorica fudbalera iz te generacije našla su se na Piksijevom spisku za Katar. Pogledajte trenutak kada se selektor zaustavio ispred fotografije na kojoj "zlatni orlići" slave osvajanje Mundijalita:

Zanimljivo je da je Piksi na jučerašnjoj konferenciji za medije upravo govorio i o velikom uspjehu koji su mladi fudbaleri postigli na Novom Zelandu, ali je dodao da je Svjetsko prvenstvo za seniore - ipak nešto drugo: "Kad je to bilo, prije sedam godina? Sama ta činjenica govori da to nije ista stvar. Ovo je mnogo ozbiljnije takmičenje od toga, daleko da nije važno, ali ne može to da se poredi. Dobro je za njih da su bili svjetski prvaci i da imaju pobjednički mentalitet i nisam znao da ih je osmorica, ne gledam tako, ali mi je drago i to mi govori da imaju kontinuitet razvoja karijera na pravi način i nisu to fudbaleri koji su bljesnuli, pa nestali", rekao je Stojković.

Tada su nas obradovali Predrag Rajković, Miloš Veljković, Srđan Babić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Saša Lukić, Sergej Milinković-Savić i Vanja Milinković-Savić, nadamo se da će opet!

