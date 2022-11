Rođen sam u paklu! Špic Brazila šokirao pred meč sa Srbijom: Odrastao među dilerima, a Tadić mu je promijenio karijeru!

Navikao se na puške i mrtve ljude na ulicama, viđao dilere, živio u "malom paklu", a sada igra sa Srbijom!

Izvor: Profimedia/Herman Dingler/Orange Pictures

Rođen je u paklu, a sada čeka duel sa Srbijom! Napadač Mančester Junajteda dotakao se teškog odrastanja u siromaštvu pred Svjetsko prvenstvo u Kataru. Nekadašnji saigrač Dušana Tadića u intervjuu je opisao svoje početke u faveli koja se u direktnom prevodu zove "mali pakao".

"Rođen sam u paklu. To nije šala. Ako stvarno želite da me razumijete kao osobu onda morate da razumijete odakle sam. Moju istoriju, moje korijene. Za moje evropske prijatelje koji ne znaju, favela u kojoj sam odrastao u Sao Paulu zapravo se zove Inferninjo - 'mali pakao'. To je zloglasno mjesto. Petnaest koraka od naših ulaznih vrata, uvijek su bili dileri droge koji su obavljali svoje poslove, prenoseći stvari iz ruke u ruku. Miris je stalno bio ispred našeg prozora", izjavio je Antoni aludirajući na težak period djetinstva koji je imao u Brazilu.

Mladi dvadesetdvogodišnji fudbaler opisao je užasne trenutke koji su svakodnevica djeci u Brazilu. Preskakao je mrtve ljude na putu do škole, a sad trese mreže po Evropi.

"Toliko smo se navikli na puške da to nije bilo ni strašno. Bili su samo dio svakodnevice. Više smo se bojali policije koja će nam razbiti vrata. Jednom su nam upali u kuću dok su tražili nekoga i dotrčali su vrišteći. Ništa nisu našli, naravno. Ali kad si tako mlad, ti trenuci te obilježe. Čovječe, neke od stvari koje sam vidio... Samo oni koji su to proživjeli to mogu da razumiju. Dok sam jedno jutro hodao do škole, kad sam imao možda osam ili devet godina, naišao sam na čovjeka kako leži u ulici. Nije se micao. Kada sam prišao bliže, shvatio sam da je mrtav. U faveli otupiš na te stvari", nastavio je Antoni.

Krilni napadač koji je eksplodirao u Ajaksu, gdje ga je loptama "hranio" Dušan Tadić, prisjetio se svojih fudbalskih početaka koji nisu bili ni malo laki. Patike su tada bile luksuz!

"Uvijek govorim da sam kao dijete imao veliku sreću jer sam i pored svih naših muka dobio dar sa neba. Lopta je bila moj put. Moja ljubav od malih nogu. U vrijeme mog oca tamo je bio zemljani teren. U moje vrijeme je to bio asfalt. U početku sam igrao bos, noge su mi krvarile. Nismo imali novac za patike. Bio sam mali, ali sam driblao pun sebe. Bio je to prirodni instinkt. I odbio sam da pognem glavu bilo pred kim. S loptom u nogama nikad nisam imao straha", dodao je fudbaler koji će prvu utakmicu na Mundijalima odigrati protiv Srbije 24. novembra.

On nije sanjao da igra velike mečeve, sanjao je nešto mnogo jednostavnije. Obećavao je roditeljima skupe automobile i bijeg iz favele sa samo deset godina. Majka mu se smijala, a on je obećanje ispunio!

"Sjećam se da sam jednog dana šetao sa mamom kad sam vidio crveni auto kako se vozi našom favelom. Bio je to Rendž Rover, ali meni je to bilo kao da sam vidio Ferari. Okrenuo sam se i rekao mami: 'Jednog dana, kad budem fudbaler, kupiću ti taj auto.' Nasmijala se, naravno. Otac je odlazio iz kuće na posao u 5 ujutru. Znao sam da kažem: 'Sada trčiš za mene, ali uskoro ću ja trčati za tebe.' Ako razgovarate s medijima, uvijek vas pitaju o vašim snovima. Liga šampiona? Svjetsko prvenstvo? Zlatna lopta? To nisu snovi, to su ciljevi. Moj jedini san bio je da odvedem roditelje iz favele. Nije postojao plan B. Ili ću da uspijem, ili ću da umrem pokušavajući. Ljudi misle da lažem kad im ovo kažem, ali čak i nakon što sam debitovao za Sao Paulo, još uvijek sam živio u faveli. Godinu dana kasnije bio sam u Ajaksu, igrao sam u Ligi šampiona. Ne samo da sam imao svoj krevet, već je i crveni Rendž Rover bio ispred kuće moje majke. Rekao sam majci: 'Vidiš? Rekao sam ti da ću pobijediti. I pobijedio sam', emotivno se prisjeća Antoni.

Na kraju intervjua Brazilski napadač se dotakao i izjave slavnog veziste Mančester junajteda Pola Skolsa u kojoj je nazvao Brazilca klovnom nakon njegovog driblinga na utakmici.

"Ako mislite da sam samo klovn, onda ne razumijete moju priču. Ozbiljan je život, barem za nas rođene u 'malim paklovima' svijeta. Uvijek govorim da gde god da odem u životu, ma što mi se dogodilo, predstavljam mjesto koje me svemu naučilo. Bez mog doma i mojih ljudi ništa od ovoga se ne bi desilo. Na kopačkama prije svake utakmice napišem mali podsjetnik. 'FAVELA', Ovo je moja priča. Ako me i dalje ne razumijete, ili ako i dalje mislite da sam klovn, ne mogu da vam pomognem", zaključio je brazilski fudbaler u intervjuu za "Plejers Tribjun".