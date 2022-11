Haos zbog spiska Brazila! "Ovdje niko ne zna ko je on": Selektora napadaju, javio se i fudbaler kog ne žele na Mundijalu

Iako ove sezone igra odlično za Arsenal, Gabrijel Martineli nije naročito popularan u Brazilu.

Izvor: Profimedia

Veliki broj selektora već je objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a najveća bura digla se oko spiska Brazila. Tite je "precrtao" veliki broj poznatih fudbalera, možda je najveće ime Roberto Firmino, pa ne čudi što se našao na udaru brojnih bivših fudbalera i novinara. Možda je najoštriji bio bivši igrač Neto, koji je 1988. godine osvojio srebro sa "kariokama" na OI u Seulu, i kome je Gabrijel Martineli iz Arsenala "trn u oku".

"Ovo što je Tite uradio govori da nije zaslužio da bude selektor Brazila. Pozivati Martinelija, a ne Gabigola je manjak poštovanja prema fudbaleru Flamenga. To je najveća sramota na cijelom spisku", rekao je Neto i dodao da u Brazilu za igrača Arsenala "niko ne zna ko je".

Očigledno je da se Neto više zalagao za igrače iz domaćeg prvenstva, gdje su prednost dobili Everton Ribeiro i Pedro iz Flamenga, odnosno golman Veverton iz Palmeirasa, a izostavaljanje strijelca pobjedonosnog gola iz finala Kopa Libertadores je za njega presedan. Međutim, koliko god da Gabrijel Barbosa dobro igra u Brazilu, najveći razlog zbog kog ga Tite nije poveo u Katar je njegov "dug jezik" i svađa sa selektorom.

"Mislim da je to normalno, svako ima svoje mišljenje. Neki ljudi u Brazilu me ne poznaju, zato i kažu da neki drugi zaslužuju da idu prije mene. Prilično sam miran zbog toga. To je normalno. Radim sve što mogu za svoj klub, znam koliko vrijedim i šta sve mogu. Možete da budete sigurni da ću dati sve za tim Brazila, pokušaću da pomognem koliko mogu. Biće to veliko iskustvo za mene", rekao je Martineli nakon ove tirade u medijima, pokušavši tako da se "opravda" za poziv za Svjetsko prvenstvo nakon svega tri nastupa za "A" reprezentaciju.

Krilni fudbaler rođen 2001. godine je ponikao inače u malo poznatom klubu Ituano, a kao tinejdžer se preselio u Arsenal i ove sezone je "eksplodirao" sa pet golova na 13 mečeva u Premijer ligi. Tite je odlučio da ga pozove i vidjećemo koliko će se naigrati protiv Srbije, Kameruna i Švajcarske.

Anketa Ko će biti prvak sveta u Kataru? Argentina 23.91% (11)

Brazil 10.87% (5)

Portugal 0% (0)

Engleska 0% (0)

Francuska 6.52% (3)

Nemačka 0% (0)

Srbija 50% (23)

Neko drugi 8.7% (4) Povratak na glasanje Ko će biti prvak sveta u Kataru? Argentina

Brazil

Portugal

Engleska

Francuska

Nemačka

Srbija

Neko drugi Glasaj Rezultati

(MONDO)