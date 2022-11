Albanci napadali Italijane, čulo se "Srbija, Srbija!" Navijački skandal u Tirani - huligani divljali na stadionu (VIDEO)

Nevjerovatne scene na prijateljskom meču reprezentacija koje ranije nisu imale sukobe.

Izvor: Twitter/hooliganscz1999/printscreen

Period u kojem se većina fudbalskih reprezentacija priprema za Mundijal oni koji se nisu kvalifikovali koriste za prijateljske utakmice. Tako su snage u Tirani odmjerili Albanija i Italija (1:3), a ovaj meč ostaće zapamćen i po sukobu dvije navijačke grupe! Zanimljivo, gosti su iskoristili priliku da tokom sukoba pomenu i Srbiju, što je dodatno iznerviralo navijače albanskog tima.

Na stadion "Air Albania" došlo je do problema između domaćih i gostujućih navijača, što se jasno vidi na snimcima koji već kruže po društvenim mrežama. Albanci su željeli da preskoče zaštitnu ogradu i fizički se obračunaju sa gostima iz Italije, što im nije dozvoljeno. Obezbjeđenje im nije dalo da preskoče stakleni zid koji razdvaja tribine, a sa druge strane čulo se "Srbija, Srbija"!

Jedan od navijača koji su uspjeli da se domognu vrha ograde na to je dogovorio srednjim prstima, ali je to bilo sve što je mogao da uradi u ovom trenutku. Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

Podsjećamo da su sličan sukob nedavno imali navijači Rumunije protiv gostiju iz Bosne i Hercegovine. I oni su u jednom trenutku, već na samom početku meča, upotrijebili povike o Srbiji kako bi iznervirali goste. Prisjetite se kako je to izgledalo:

Neredi na meču Lige nacija Izvor: Youtube/Gazeta Sporturilor

Što se samog meča u Tirani tiče, Albanci su stigli do prednosti u 16. minutu golom Ardijana Ismajlija, ali to im nije bilo dovoljno. Preko Di Lorenca i Grifa Italija je "okrenula" rezultat već do poluvremena, a posljednji gol na meču postigao je Vinćenco Grifo - za konačnih 1:3 u Tirani.

