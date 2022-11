'Alo, ne može tako - svađa u Brazilu pred Srbiju! Rasprava saigrača zbog Nejmara, a Mundijal kreće! (FOTO)

Problemi u reprezentaciji Brazila pred start Mundijala.

Izvor: CBF TV/screenshot

Svađa u reprezentaciji Brazila pred početak Svjetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra). Sukob između Rišarlisona i Freda na timskom slikanju. Došlo je do rasprave između fudbalera Totenhema i Mančester junajteda, a sve zbog Nejmara. Tačnije, zbog toga što je prva zvijezda tima trebalo da sjedi na mjestu koje je zauzeo upravo Fred.

Primijetio je to Rišarlison, prišao sunarodniku i tražio mu da se pomjeri odatle, Fred nije želio to da učini odmah, pa ga je on podigao, pokazao mu rukom gdje treba da se pomjeri, a onda ga odgurao do tog mjesta. Po reakciji veznog fudbalera vidi se da mu se to uopšte nije svidjelo. Nevoljno je sjeo na drugi dio klupe, daleko od glavnih zvijezda.

Ovo je samo dodatni pokazatelj da stvari u timu Brazila ne funkcionišu onako kako su se nadali pred meč sa Srbijom (24.11 u 20 časova). Nije ovo prvi problem unutar tima, već su novinari napali selektora Titea zbog Danija Alveša, a on je već imao grub start na treningu i mogao je ozbiljno da povrijedi saigrača Pedra iz Flamenga. Pogledajte i kako je taj sukob izgledao:

(MONDO)