Otkriven plan Brazila za Srbiju - "žrtvuju" napadača Reala! Selektor se uplašio srpskog napada, zbog toga se sve mienja!

Tite nema namjeru da previše ofanzivno napadne Srbiju!

Izvor: Profimedia

Malo je ostalo do početka Svjetskog prvenstva, a u Brazilu je situacija napeta jer je selektor Tite pod velikim pritiskom i udarom kritika. Zbog nekih njegovih poteza javnost je nezadovoljna, a sada je u javnost procurila prva informacija vezana za njegov plan u meču sa Srbijom.

Do sada je Tite igrao jako ofanzivno i plan je bio da u Kataru nastupi sa pet ofanzivaca u liniji, a to su Lukas Paketa, Rafinja, Nejmar, Vinisijus i Ričarlison. Ipak, kako javlja "Marka" protiv Srbije to neće biti slučaj.

"Prijetnja Kostića, Vlahovića i MItrovića nije prošla neprimjećeno u Brazilu. Zato u Torinu, gdje rade prije nego što odlete u Dohu razmišljaju da žrtvuju jednog napadača kako bi tim imao više balansa", navodi se u tekstu.

Iako je veće ime od svih napomenutih napadača, ako izuzmemo Nejmara, za sada djeluje da će upravo Vinisijus biti "žrtvovan". To bi moglo da znači da bi pored Kazemira u timu mogao da se nađe neko od defanzivnih vezista, a za to mjesto se bore Fabinjo, Bruno Gimaraeš i Fred.

Duel Brazila i Srbije očekujemo željno, a on je na programu 24. novembra od 20:00. Osim pitanja u napadu i vezi postoje i upitnici u odbrani, pa ostaje da se vidi da li će Tite iskoristiti Danila ili Danija Alvesa na desnom beku ili će kao u nekim prethodnim mečevima Eder Militao zaigrati na mjesto bočnog defanzivca.