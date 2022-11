Srbija ostala bez važnog aduta, Piksi ima super-rezervu!

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi da bude silno oslabljena protiv Brazila, a Kostićevo mjesto u timu moraće da zauzme njegov imenjak.

Svjetsko prvenstvo u Kataru za Dragana Stojkovića i srpske reprezentativce počinje sutra! Fudbalska Srbija ne može da dočeka meč sa Brazilom nakon riječi koje na posljednjoj konferenciji izgovorio selektor, ali ima razloga i za brigu. Harizmatični lider srpskog nacionalnog tima otkrio je novinarima u Dohi da postoji problem i da Filip Kostić možda neće moći da zaigra protiv Brazilaca.

Jedno od najjačih oružja srpskog tima, fudbaler koji drži kompletnu lijevu stranu i centaršutevima hrani napadače možda neće biti na raspolaganju sleektoru, koji već misli na alternative. Na sreću, zamjena postoji i u odličnoj je formi! Neočekivanu šansu da bude starter mogao bi da dobije Filip Mladenović koji je na jedinoj prijateljskoj protiv Bahreina bio jedan od najzapaženijih.

Bivši fudbaler Crvene zvezde ima kvalitet koji već godinama pokazuje u Poljskoj, a prije toga je karijeru gradio u Bjelorusiji, Njemačkoj i Belgiji. Nakon odlaska iz Crvene zvezde u koju je stigao iz čačanskog Borca Mladenović je nastupao za BATE Borisov, Keln, Standard iz Liježa i Lehiju, dok od 2020. godine igra u Legiji. U dresu Srbije odigrao je već 20 mečeva!

Zablistao protiv Bahreina!

Posljednji nastup bio mu je protiv Bahreina (5:1), u jedinoj pripremnoj utakmici Srbije pred Mundijal. Na terenu je proveo čitavih 90 minuta, a zabilježio je i asistenciju za Filipa Đuričića koji je pogodio u finišu susreta. Pored toga, Mladenović je bio fantastičan na obe strane terena i srpskom timu je doneo čvrstinu u defanzivi odnosno prodornost u napadu! Iako su Tadić i Vlahović odigrali fantastično i istakli se golovima i asistnecijama, mnogima je baš Mladenović bio igrač utakmice.

To nije prvi put da se filip istakne utakmicama u nacionalnom timu. Navijači još pamte njegovu sjajnu partiju protiv Rusije u Beogradu (5:0) u okviru Lige Nacija kada je imao gol i dvije asistencije. Samo nekoliko dana ranije, u finalu baraža za Evropsko prvenstvo, pogodio je u trepavicu Luku Jovića za izjednačenje koje nam je donelo penal-seriju protiv Škota. Kasnije nismo imali uspjeha, ali je Mladenović i tada bio zapažen.

Forma života u Poljskoj!

Njegove dobre igre u nacionalnom timu nisu došle tek tako. Fudbaler iz Čačka pronašao je sebe i životnu formu u Poljskoj tokom prethodnih nekoliko godina. Posle lutanja u Njemačkoj i Belgiji - što često opisuje kao greške u karijeri - Mladenović je u dresovima Lehije i Legije postao jedan od najboljih igrača Ekstraklase!

Tokom sezone 2020/21 bio je najbolji defanzivac, ali i najbolji igrač lige! Ove sezone ponovo igra fantastično - nakon 14 mečeva u poljskom prvenstvu ima pet postignutih golova i pet asistencija. Takođe, formacija Legije iz Varšave slična je onoj koju će koristiti Srbija i Mladenović u njoj "drži" čitavu stranu.

Izvor: Profimedia

Kakva je situacija sa Kostićem?

Fudbaler Juventusa došao je na okupljanje srbije sa lakšom povredom, a i pored toga što je stručni štab želio da ga zaštiti, čini se da neće biti dovoljno spreman za meč protiv Brazilaca. Velika šteta i hendikep za nacionalni tim, posebno kada se ima u vidu da Filip dobro poznaje Danila, Aleksa Sandra i Bremera - trojicu defanzivaca Juventusa!

"To su potpuno legitimna pitanja za ovakve prilika, ali nijedan trener vam neće reći tim u kom će igrati. Što se tiče sastava Brazila, znamo ko će igrati i to ne mijenja ništa. Niti će promijeniti. Što se tiče našeg tima, dobro smo radili ovih dana i dobro smo se adaptirali na klimu i život u Kataru, stanje je zadovoljavajuće jedino što mogu da kažem da je pod znakom pitanja Kostić. Vuče povredu od posljednje utakmice Juventusa jer oni igraju po lijevoj strani kao da desnu nemaju. Osjeća povredu mišića. Eto, otkrio sam vam nešto", rekao je Piksi.