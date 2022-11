Najveća sudijska greška u Kataru, srpski arbitar u šoku: Nevjerovatan propust i ČIST PENAL!

Ogroman previd arbitra na utakmici Belgija - Kanada.

Ogromnu grešku napravile su sudije na utakmici Belgija - Kanada. Pomoćnik kontroverznog Janija Sokazvea, kome se nedavno smijao čitav svijet, podigao je zastavicu i označio ofsajd, zbog kojeg start belgijskog defanzivca Jana Vertongena na Tejdžonu Bjukenonu nije dosuđen kao faul, već je igra bila zaustavljena iz potpuno drugog razloga. A ogromna greška je u tome što uopšte nije bio ofsajd, jer je loptu ka Kanađaninu uputio Belgijanac, Eden Azar!

Tako velika greška koštala je Kanadu očiglednog penala, nakon što prethodno nije iskoristila jedanaesterac. Da li bi iz drugog pokušaja bila preciznija? Nikad nećemo znati, ali ono što je već sada očigledno je da je bila drastično oštećena. Glavni sudija je došao iz Zambije, njegovi pomoćnici iz Angole (Žerson Dos Santos) i Mozambika (Arsenio Marengula), a četvrti arbitar bio je Japanac Jošimi Jamašita. Svi zajedno su podbacili, što se i moglo očekivati od tima koji vodi arbitar koji je nedavno dosudio kraj utakmice u 85. minutu. Nevjerovatno je da je poslije takvog kiksa dobio šansu da ošteti nekoga na ovako velikoj sceni.

"Ovo je po meni najkrupnija greška na Svjetskom prvenstvu. Loptu ka napadaču šalje odbrambeni igrač. Ofsajd nije ako je lopta upućena od strane saigrača, već od defanzivca. Loša reakcija odbrane Belgije i nakon toga djeluje da je prekršaj za kazneni udarac, a pomoćni sudija podiže zastavicu, izostaje komunikacija sa VAR sobom i bez obzira na to što je pokazao ofsajd, igrač koji je startovao uradio je to pre ofsajda. Morala je da uslijedi VAR intervencija i da isprave odluku. Nestvarno je... Prvo, da ne postoji komunikacija glavnog i pomoćnog sudije. Glavni sudija je bolje postavljen i on treba da da informaciju pomoćniku, da je loptu upućio odbrambeni igrač. Pomoćnik to nije vidio, niti je dobio tu informaciju. Njih četvorica su bili i da baš niko ne primijeti da ovo može da ispravi... To je nevjerovatno. Vjerovatno više neće suditi, ali da se desi ovakav propust...", rekao je srpski sudija Dejan Santrač.

"I ovde je afrička kombinacija, možda je tu neka jezička barijera, koliko su vješti u komunikaciji, četvrti sudija bio je iz Japana. Previše je potcijenjena ova utakmica od strane FIFA". Ovdje ne da je bilo elemenata za penal, već je bio čist penal", dodao je on.

Pogledajte najprije Azarovo dodavanje unazad koje je "mahač" vidio kao ofsajd...

A potom i start Jana Vertongena, koji je bio očigledan faul, ali nije mogao da bude dosuđen zbog prekida igre.

I poslije ove situacije Kanađani su tražili jedanaesterac nakon starta Aksela Vitsela, ali uprkos očiglednom kontaktu arbitar iz Zambije nije dosudio penal, a sudije iz VAR sobe su pregledale snimak i igra je nastavljena.

"Vitsel ga gazi daljom nogom, nesvjestan da ga gazi, ali ga gazi. I ovo je za VAR intervenciju", rekao je Santrač o tom trenutku. Pogledajte: