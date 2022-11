Talibani zaradili milione od Svjetskog prvenstva: Oni su pravili stadione u Kataru - otkriveno šta su radili sa novcem!

Britanski novinari otkrili da iza izgradnje stadiona za Mundijal stoji i aktuelna vlast u Avganistanu - talibani.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Bloomberg Markets and Finance

Engleski list "Telegraf" objavio je da su talibani zaradili milione od Svjetskog prvenstva. Prema saznanjima tog izvora, oni su kupovali opremu za konstrukciju stadiona i infrastrukture za Mundijal i tu opremu papreno naplaćivali kompanijama koje su katarske vlasti angažovale za izgradnju objekata za Svjetsko prvenstvo. Otkriveno je i kako su napravili sistem kojim su navodno stekli veliki novac i okoristili se od organizacije tako velikog događaja u zemlji u koju su zvanično dolazili zbog sasvim drugog razloga - mirovnih pregovora o svojoj zemlji.

Kako je sve funkcionisalo? Ukratko, tako što su Katar, SAD i Ujedinjene nacije obezbijedili ili nadgledali kako se talibanima isplaćuju ogromne plate da bi učestvovali u mirovnim pregovorima o Avganistanu a oni su taj novac "sakrivali" poslije uplata na račun i potom nalazili način da ga naprave još većim, kupovinom mehanizacije neophodne za izgradnju infrastrukture bez koje ne bi mogao da bude organizovan Mundijal.

"Viši zvaničnici među talibanima koristili su bogate plate koje su dobijali za mirovne pregovore da bi kupili mašine, a onda su ugovarali njihovo korišćenje za izgradnju infrastrukture turnira", navedeno je u tekstu objavljenom u Velikoj Britaniji.

Takođe, objavljeno je da je veliki dio vođstva talibana od 2013. godine živio u Dohi, glavnom gradu Katara. Tamo su bili uključeni u dugotrajne pregovore o miru sa predstavnicima SAD i Ujedinjenih nacija.

"Talibani su imali velika ulaganja i turnir je za njih bio 'Zlatna koka'. Plaćeni su im milioni za to", otkrio je jedan neimenovani izvor iz Dohe.

Talibani su preuzeli vlast u Avganistanu 2021, a navodno su neki njihovi pripadnici imali po šest do 10 mašina, s tim da su po svakoj mjesečno dobijali i do 10.000 funti (11.600 evra). Za to vrijeme bili su, najblaže rečeno, potpuno obezbijeđeni dok su učestvovali na pregovorima u Dohi, Saznajemo da su vlasti Katara - uz odobravanje SAD i Ujedinjenih nacija - platile članovima talibanskog političkog vrha stotine hiljada funti mjesečno, da bi tako pomogli pregovore o miru sa Zapadom. Zvaničnici talibana koji su zbog toga boravili u Dohi imali su obezbijeđene luksuzne automobile, besplatnu zdravstenu zaštitu i redovnu dostavu hrane", objašnjeno je.

Vidi opis Talibani zaradili milione od Svjetskog prvenstva: Oni su pravili stadione u Kataru - otkriveno šta su radili sa novcem! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Road to 2022/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Twtitter/printscreen/@roadto2022en Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Road to 2022/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/Road to 2022 Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Front Runner/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Front Runner/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/Dubai Legend Group Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/Dubai Legend Group Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 12 / 12 AD

Britanski list tvrdi da nema dokaza da su katarske vlasti uradile bilo šta nezakonito, kao da je bilo teško pratiti novac koji su talibani dobijali. Isplaćivani su u kešu i poslije je taj novac direktno uplaćivan na račune talibanskih zvaničnika. Katarske vlasti tvrde da su mjesečne naknade bile isplaćivane uz nadzor i koordinaciju sa SAD.

"Javna je tajna u ambasadi Avganistana u Dohi da je talibanski pregovarački tim zajedno sa političkim predstavništvom bio odlično plaćen od strane katarskog režima i da je investirao taj novac u opremu koja je korišćena na objektima za Svjetsko prvenstvo". List zaključuje da iako navodne veze talibana sa Svjetskim prvenstvom nisu nelegalne, ipak "otvaraju nova pitanja o turniru koji je praćen kontroverzama i optužbama o zlostavljanju i pogibiji radnika na izgradnji stadiona".