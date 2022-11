Borjan pokazao telefon: Pogledajte 2.056 poruka, to sve govori! Hrvati slali užasne uvrede - Djeca ne znaju šta je bilo!

Milan Borjan bio je na meti hrvatskih navijača.

Kanada je ubjedljivo izgubila od Hrvatske (4:1), na Svjetskom prvenstvu, a tokom meča je Milan Borjan bio na meti hrvatskih navijača. Dobacivali su mu sa tribina, vrijeđali ga, a sve to je on čuo. Po završetku meča je pričao o tome, otkrio je da su mu spominjali i suprugu, kao i da su ga zvali. Došli su do njegovog broja telefona, pa su mu tako slali poruke, bilo je i poziva...