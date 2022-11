Hrvat pružio ruku Borjanu poslije uvreda - Iskreno, to nije lijepo!

Poznati napadač pružio podršku Milanu Borjanu poslije utakmice Hrvatska - Kanada

Reprezentativac Hrvatske Bruno Petković osudio je uvrede hrvatskih navijača kojima je bio izložen Milan Borjan, Srbin iz Knina koji brani za Kanadu. Poslije meča je izjavio: "Iskreno, to nije lijepo. Puno sam puta bio u takvoj poziciji u karijeri, da su me vrijeđali protivnički navijači. To je negativna strana fudbala, ali nekada moraš stisnuti zube i ići dalje", prenijeli su hrvatski mediji njegove riječi.