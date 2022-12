8 problema za Piksija pred Švajcarsku – oni nisu spremni: Od napada boli glava, a štoperi "popadali" protiv Kameruna!

Srbija pred meč odluke sa Švajcarskom u petak od 20 časova ima mnogo nepoznanica u timu. Ko uopšte može na teren i ko koliko može?

Izvor: MN Press/Profimedia/Anadolia/Serhat Çağdaş/Mustafa Yalcın

Srbija je nakon poraza od Brazila i remija sa Kamerunom u kome su "orlovi" praktično ispustili pobjedu sada pred jasnom računicom. Potrebna nam je pobjeda nad Švajcarskom u meču posljednjeg kola grupne faze od 20 časova, uz to da Brazil sa drugim timom ne izgubi od Kameruna.

Pred taj meč selektor Dragan Stojković ima mnogo problema, a kao što su reprezentativci više puta rekli, atmosfera nije jedan od njh. Oglašavali su se povodom raznih tračeva i Luka Jović i Nemanja Gudelj, ali i Dušan Vlahović i sada su konačno te priče iza našeg tima.

Ipak, ono što brine je zdravstveni bilten. Neki fudbaleri su došli u Katar sa povredama ili nezaliječeni, a neki su probleme osjetili tokom turnira. Evo ko nas sve brine pred Švajcarsku, nažalost imena je mnogo!

STRAHINJA PAVLOVIĆ

Izvor: MN PRESS

Igrao je odlično tokom prva dva meča i već se neki klubovi raspituju za njega, ali je u 60. minutu meča sa Kamerunom tražio izmjenu. Problem mu pravi primicač i to od duela sa Brazilom. Tada je izdržao 90 minuta, na narednom meču 60, a sada se nadamo da je sve u redu.

"Ja vjerujem da hoću, sutra ću imati snimanja da provjerim sve. Zatezalo me i prije meča, boljelo me, a nikad nisam imao problem sa primicačem. Nadam se da nije ništa ozbiljno, to ću već sutra, ako ne i danas snimtii. Nadam se da će sve biti kako treba i da ću igrati", rekao je Pavlović nakon Kameruna i meča u kome je dao gol.

MILOŠ VELJKOVIĆ

Izvor: MN PRESS

Ko zna koji bi na kraju bio rezultat meča sa Kamerunom da su nam štoperi bili zdraviji. Vidjeli smo Miloša Veljkovića u jednom trenutku prvog poluvremena meča sa Kamerunom kako pada na travu i drži se za zadnju ložu, a u 78. minutu meča sa Kamerunom je izašao sa terena.

Zamijenio ga je tada Srđan Babić, a sada se postavlja pitanje koliko je njegovo stanje ozbiljno i šta možemo da očekujemo do meča sa Švajcarcima...

DARKO LAZOVIĆ

Izvor: MN PRESS

Vukao je Lazović povredu u dugom periodu pred Svjetsko prvenstvo, a kada smo ga vidjeli na terenu ono malo vremena protiv Brazila nije izgledao kao da je to iza njega. Kompletan oktobar je propustio u dresu Verone zbog problema sa mišićima i vjerovatno zbog toga nije ni blizu startne postave na Mundijalu.

Ipak koristilo bi da je zdraviji, kao odlična alternativa na oba boka naše odbrane, pogotovo kada se uzmu u obzir i druge povrede.

FILIP KOSTIĆ

Izvor: Profimedia

Prava glavobolja. Došao je rovit na Mundijal, preskočio prvi meč, u kome ga je odlično zamijenio Filip Mladenović, a onda protiv Kameruna bio sjajan prvih sat vremena.

Vidjelo se u finišu da nije u kondiciji i da teško diše, a poslije meča u kome je dao posljednji atom snage pitanje je koliko je uspio da se oporavi. Ako se na ovo uzme i stanje Lazovića, ostaje Filip Mladenović kao jedina potpuno fit opcija za mjesto lijevog spoljnjeg.

IVAN ILIĆ

Izvor: MN PRESS

Mladi centralni vezista je pred Mundijal "kupio" kartu za Katar sjajnim igrama u nacionalnom timu u prethodnoj godini, ali kao i Darko Lazović i on je zbog problema sa mišićima propustio kompletan novembar u timu Verone.

Sada je pitanje da li je spreman za cijeli meč, a to ne bi bio toliki problem da Srbija nema ovoliko povrijeđenih i rovitih igrača. Ovako, ako recimo Gudelj bude spušten u odbranu zbog povreda štopera, to su dvije opcije manje u veznom redu. A tek smo počeli da nabrajamo...

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ

Izvor: Anadolija/Mustafa Yalcın

Igrao je odlično prvo poluvrijeme protiv Kameruna, dao gol, a onda se vidjelo u finišu da nije spreman. Zamijenio ga je Marko Grujić koji je sasvim solidno odigrao do kraja, a na nama je da se nadamo da je u pitanju taktička, a ne prinudna izmena.

Bilo je reči pred Kamerun da neće ni početi meč, a kakvo god da mu je stanje, sa ovoliko rovitih igrača pitanje je da li će protiv Švajcarske u meču gdje sve treba da "puca" selektor Stojković smjeti da ga ubaci u tim ako nije na 100 odsto.

DUŠAN VLAHOVIĆ

Izvor: Profimedia

Stigli smo i do napada. Dušan Vlahović je pojasnio da je u lošem stanju fizički i da ga zbog toga nema u timu. On je spreman da igra "i sa jednom nogom", ali mu je jasno da teško da bi tako mogao da pomogne timu.

Kada vam pred utakmicu godine i generacije nedostaje napadač od 60, 80 ili 100 miliona, zavisno od procjene, to je dosta ozbiljan problem. A ako uz to nije jedini...

ALEKSANDAR MITROVIĆ

Izvor: Profimedia/Serhat Cagdas / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Ovde se završava ovaj spisak. Korpulentni napadač iz Smedereva i najbolji strijelac Srbije u istoriji dao je gol na svom drugom Svjetskom prvenstvu zaredom, ali je jasno da on nije najbolja verzija sebe.

Nije oštar koliko smo navikli da bude, nije prodoran, jak u duelu i kao i kod Filipa Kostića vidjeli smo da je pao u posljednjih pola sata meča. Neke stvari koje bi na terenu i video da je zdrav, sada ne vidi jer jednostavno nema fokus zbog umora i bolova. Nadamo se da će se što više regeneristai pred Švajcarsku...