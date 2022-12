Srbija protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu? Evo šta kaže Pepe o OSVETI!

Portugal je već u osmini finala i čeka ishod meča Srbije i Švajcarske u osmini finala Svjetskog prvenstva kako bi saznali protivnika u prvoj eliminacionoj utakmici. /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: MN PRESS

Ako kojim slučajem Srbija prođe u osminu finala Svjetskog prvenstva, gotovo sigurno je da će joj protivnik u tom slučaju biti pobjednik grupe "H" što je Portugal. Dobro je poznato da su "orlovi" sa njima igrali u kvalifikacijama za plasman u Katar i uspjeli da ih pošalju težim putem ka turniru, pošto se Aleksandar Mitrović pobrinuo da u 90. minutu "zaprži čorbu" Ronaldu i drugovima. Pobjeda u nadoknadi vremena, prije toga "fantomski" gol Kristijana, dovoljno osnova da Portugalci žele osvetu, međutim...

Jedan od najiskusnijih igrača na Svjetskom prvenstvu Pepe nije želio uopšte da se osvrne na potencijalni duel u osmini finala, nego je pokušao da "spusti loptu" na konferenciji za medije.

"Ne, samo mislimo o sutrašnjem meču sa Južnom Korejom. Gledali smo meč Brazila i Srbije, ali fokus nam je na sutrašnji meč i svi želimo da igramo na pobjedu. To ćete i vidjeti sutra. Uradićemo sve da dođemo do tri boda i to je naš cilj", rekao je Pepe dok je pored njega sjedio Fernando Santoš i pravio pomalo "kisele" izraze lica, da li zbog pitanja srpskih novinara ili nečega drugog.

Samo u slučaju ubjedljivog poraza Portugala protiv Južne Koreje i ubjedljive pojbede Gane nad Urugvajem, stari poznanik Srbije bi "pao" sa prvog mjesta grupe i tako izbegao drugoplasirani tim grupe "G" u kojoj se takmiči Srbija.

Dobro znamo da je Srbiji potrebno da dođe do tri boda protiv Švajcarske u petak (20.00) i da takođe Brazilci savladaju Kamerunce, pa bi tako došlo do revanša iz kvalifikacija. Koliko god to pokušavali da sakriju, nema sumnje da su Portugalci kivni na Srbiju, posebno zbog poništenog gola Ronaldu u Beogradu, zbog kog su morali da igraju plej-of za plasman na Mundijal.