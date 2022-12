Srpski fudbaleri su razmaženi - Rade udario na reprezentativce! (VIDEO)

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović kritikovao je fudbalere reprezentacije Srbije.

Izvor: Youtube/RTS Sport/printscreen

Reprezentaciju Srbije na Mundijalu u Kataru čeka "finale", meč protiv Švajcarske koji bi mogao da donese našem nacionalnom timu prolaz u nokaut fazu turnira. Pred taj okršaj tim je imao mnogo problema jer su se u javnosti pojavili tračevi koje su reprezentativci morali da demantuju na konferenciji za štampu ili objavama na Instagramu, a komentar o svemu imao je i Rade Bogdanović.

Stručni konsultant RTS-a u emisiji od utorka uveče objasnio je da "problemi" sa suprugama srpskih fudbalera imaju dublje korijene. Po njegovim riječima, reprezentativci su došli u ovu situaciju jer nisu služili vojni rok, pa ne znaju kako je to izdržati po šest mjeseci bez devojke! Prema riječima Bogdanovića, zbog toga su reprezentativci razmaženi.

"To je jedna jako talentovana generacija fudbalera i realno su dobri. Međutim, oni nisu odslužili vojni rok, niko od njih. Kad izdržiš vojni rok onda znaš da možeš i moraš da izdržiš bez djevojke, žene, roditelja najmanje pet ili šest mjeseci i to ako si dobar vojnik pa te puste na odsustvo dva dana. Oni to nažalost nisu prošli, pa su zbog toga razmaženi", rekao je Bogdanović. Pogledajte taj insert iz emisije:

Bivši fudbaler kritikovao igrače. Izvor: Youtube/RTS Sport

Gostovanje Radeta Bogdanovića u studiju RTS- a došlo je nakon dva slobodna dana, koje je odmah objasnio. Oni nisu imali nikakve veze sa njegovim prethodnim komentarima na televiziji, već su ranije definisani ugovorom koji je potpisao pre Mundijala. Podsjećamo, Bogdanović je prije pauze komentarisao igru Srbije i odluke Dragana Stojkovića.

"Od sjaja do očaja, đavolja fudbalska nacija. Ne krivim danas igrače ni za šta, oni nemaju fizičku spremu, a onda nemaš ni koncentraciju, disciplinu. Moram ovo da kažem, mada sam razmišljao cijelo vrijeme, ali to tako vidim. Odigrali smo danas utakmicu bez selektora na klupi. Nikad nisam vidio da neko vodi lošije utakmicu na velikom takmičenju od Dragana Stojkovića danas. Ekipa vam se vratila na 3:1 i da pustite njih petoricu na visoki presing, da 10 minuta ne znate ko gdje udara. Kao trener morate da kažete 'imam 3:1, fizička sprema mi nije dobra, kukao sam na te stvari...'. Moj ljubimac, mali Pavlović se povrijedio i njegovim izlaskom je nastupio potop. Te izmjene što je pravio... Niko neće ući u glavu šta je čovjek htio", rekao je Rade Bogdanović.