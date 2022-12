Kad nema Srbije, dobra je i Argentina: Zbog Mesija i Lusijane sve "gori", ovo NIKO nema na svijetu! (FOTO/VIDEO)

I preko televizije se čulo da Argentinci prave spektakl u Kataru, a tek uživo... Neopisiv osjećaj i zato im želim svu sreću da osvoje Svjetsko prvenstvo! /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Kao u pjesmi "Hladnog piva" koja kaže "kad nema velike ljubavi, dovoljna je i mala", tako je i kod mene veliku prazninu koju je ostavila bolna eliminacija Srbije sa Svjetskog prvenstva uspjela makar delimično da popuni Argentina. Razloga za podršku ovoj reprezentaciji ima napretek - od želje da vidim kako najveći fudbaler svih vremena konačno podiže "zlatni globus", pa sve do navijača koji su bez ikakve sumnje ostavili do sada najbolji utisak u Kataru. Čak i u odnosu na najbrojnije Brazilce, to je jednostavno drugi svijet...