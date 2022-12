Tri najbolja i tri najslabija aktera Srbije u Kataru: Gori od dva brata, čovjek-bljesak, a zna se ko je najviše zakazao!

Podvlačimo crtu nakon nastupa Srbije na Svjetskom prvenstvu u Kataru - ko je bio dobar, a ko je bio slab tokom prethodne dvije nedjelje... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: MN Press/Profimedia

Prošlo je više od 48 sati od kada je Srbija na bolan način eliminisana sa Svjetskog prvenstva i vrijeme je za sumiranje utisaka o onome što smo uradili u prethodne dvije nedelje. To nije bilo mnogo, osvojen je tek jedan bod protiv Kameruna (3:3), uz poraze od Brazila (2:0) i Švajcarske (3:2), tako da su učešće završili na posljednjem mjestu na tabeli, odnosno zbirno - samo tri reprezentacije su bile neuspješnije od "orlova" u Kataru. Mnogo toga što smo vidjeli nije bilo dobro, prije svega jer smo mnogo i očekivali nakon odličnih kvalifikacija za SP i Lige nacija, međutim očigledno je da je za turnirski sistem takmičenja potrebno da neke stvari koriguju.

To će i dalje pokušati da riješi selektor Dragan Stojković, koji ostaje na klupi Srbije i koji će se obratiti medijima u Srbiji, iako je to mogao da uradi i u Dohi, što će biti vjerovatno njegov i posljednji javni nastup sve do marta i početka novog ciklusa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ipak, prije toga trebalo bi reći i o onome što smo vidjeli u Kataru, pošto moraju da izvuku pouke...

Većina igrača odigrala je ispod svog prepoznatljivog nivoa, ali je utisak da su na to uticale i povrede. Selektor je sve vrijeme govorio da bi protivnici "vidjeli nešto drugo" samo da su sedmorica-osmorica koji su se žalili na povrede od polaska iz Beograda, mogli da pruže sto odsto. I to treba uzeti u obzir kada je analiza njihovog učinka, posebno jer se nijednog trenutka nije osjetilo da im nedostaje volje, samo malo više kvaliteta i taktičke inteligencije.

Hajde da krenemo od početka i onoga što nije valjalo, pošto je od trojice onih koji su podbacili, najpoštenije da na prvo mjesto stavimo selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Kao čovjeka koji se za sve pita u reprezentaciji, naravno da je najveća odgovornost za njemu, posebno jer nije uspijevao da pronađe potreban balans za takmičarski fudbal. Igrali su previše divlje za takmičenje na kome se skupljaju bodovi, izmjene koje je pravio nisu donosile boljitak, dok su i izjave u javnosti bile pomalo diskutabilne. Selektor je pokušajem da objasni da nema sve najbolje igrače zbog povreda, pomalo "nagazio" i rezerviste, dok je istovremeno neke fudbalere ignorisao. Generalno, nije zračio optimizmom na koji smo navikli i zbog toga je u odnosu na očekivanja, najviše podbacio u reprezentaciji Srbije.

Odmah do njega igrački to je bio Nikola Milenković. Nije ličio na sebe sa prethodnih utakmica "orlova", ma ni Fiorentine, Partizana... Igrajući desnog štopera u formaciji sa tri pozadi, muku je mučio sa protivničkim fudbalerima. Lako su ga "probijali", dok je konstantno bio nesinhronizovan sa ostatkom odbrane i zbog toga je Srbija više golova primila zbog loše ofsajd zamke. Košmarno prvenstvo za "Blekija" koji je bio daleko slabiji nego debitant prije četiri godine, a nadamo se da je ovo bilo samo kratkotrajno i da će se vrlo brzo vratiti u staru formu.

Izvor: Profimedia

Za treće mjesto najslabijeg pojedinca Srbije na Svjetskom prvenstvu bilo je dosta kandidata, ali je na kraju zbog najveće minutaže "pobijedio" Sergej Milinković-Savić. Postigao je gol protiv Kameruna i tu utakmicu odigrao solidno do igrarija koje su nas koštale primljenih golova za remi, ali je najveći problem što i dalje postoji velika disproporcija između onoga što pokazuje u klubu i reprezentaciji. Zapravo, time najviše podsjeća na igrače državnog tima iz perioda od prije petnaestak godina, čega smo se grozili...

Prošlo je četiri godine od kada je postao redovan član reprezentacije, ali i dalje "luta". Taman kada pomislimo da je nezamjenljiv, demantuje nas igrajući samo prosječno, međutim tu je problem i šta se sve traži od njega. Nije trkač, nije defanzivac, ali nije ni kreator poput Tadića. Možda i guše jedan drugoga, ali još nije pokazao da zaslužuje "ključeve" reprezentacije.

Izvor: Profimedia

Što se tiče igrača koji su ostavili dobar utisak, tu nije bilo pretjerano teško izabrati pošto je izbor bio vrlo "uzak", a bez ikakve sumnje srpski najbolji igrač na Svjetskom prvenstvu u Kataru bio je golman Vanja Milinković-Savić. Podatak da je primio osam golova i da je bio najbolji među "orlovima", govori sam za sebe o načinu igre Srbije. Da ne biješe Vanje, koji nije ni branio u kvalifikacijama, niti bio na spisku u to vrijeme, ko zna kako bi izgledala srpska gol-razlika. Ovako sa "minus tri" i nije tako strašno, ali jeste što je u sve tri utakmice na prvenstvu ostao sam kao glineni golub. Svoj posao je dobro uradio i nema sumnje da će u novom ciklusu biti još važnija karika kod Piksija.

Od igrača koji su najviše iznenadili vrijedi istaći Andriju Živkovića, iako je imao i svoje dobre i loše momente. Ipak, turnir je završio sa dvije asistencije, izborio se za mjesto startera na desnoj strani i nijednog trenutka nije djelovalo da će Lazović ili Radonjić uspjeti da ga ugroze. Mogao bi još da poradi na igri u odbrani, ako je njegova budućnost na mjestu vingbeka, odnosno na tome da ne bude potpuno statičan u trenutku kada lopta nije kod njega. Jaka konkurencija bio mu je i Saša Lukić, ali je zapravo samo protiv Brazila odigrao sjajan meč, s tim da je na terenu proveo sat vremena prije nego što se igra Srbije raspala.

Izvor: Profimedia

Kao fudbalera koji je takođe ostavio dobar utisak moramo istaći i Aleksandra Mitrovića, iako nije bio "onaj" Mitar. Postigao je dva gola, ulazio u šanse i promašivao, ali je jasno da je "prokrvario" i odlučio da igra povrijeđen, baš kao što je Piksi jednom rekao - igraće i sa jednom nogom. U pojedinim trenucima djelovalo je da nema daha i da usporava igru Srbije, međutim takvog fudbalera bi mnoge reprezentacije voljele da imaju.

Šteta je što je u paru sa Vlahovićem, što mu najviše odgovara, proveo tek nešto preko sat vremena... Za to vrijeme svaki od njih je postigao po gol, međutim previše je "duvalo" u odbrani i tu će evidentno Piksi morati nešto da koriguje u sljedećim kvalifikacijama. Saznali smo da nam treba novi model igre i to je nešto na čemu će morati da se radi u novom ciklusu...

"Biće to sve dobro...", dobacio je Piksi posljednji put na konferenciji za medije u Dohi, pa neka tako i bude u budućnosti, ali moraće da zasuču rukave i rade.

(MONDO)