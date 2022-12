Duško Ivanović spušta euforiju uoči istorijskog vječitog derbija: Da izvučemo pouke i mi i oni

Duško Ivanović pričao je sa novinarima o predstojećem evroligaškom derbiju.

Izvor: Mondo/Petar Djukanovic

Crvena zvezda gostovaće Partizanu u prvom evroligaškom derbiju u istoriji (četvrtak 20.30). Meč u Areni sa tog aspekta imaće dodatni značaj, a Duško Ivanović spušta euforiju pred taj duel. Na otvorenom treningu prije meča razgovarao je sa novinarima i zna šta može da bude ključno za uspjeh svog tima.

Crveno-beli pobijedili su najvećeg rivala u AdmiralBet ABA ligi prije desetak dana, ali crnogorski stručnjak očekuje potpuno drugačiju utakmicu.

"Sve će se promijeniti, biće drugačija utakmica, druga atmosfera, drugi Partizan, oba tima biće drugačija, to je normalno, tok utakmice je različit. Nadamo se da će atmosfera pozitivno da utiče na nas, treba svakom igraču da bude zadovoljstvo da igra pred 20.000 ljudi", rekao je Ivanović.

Nije htio pretjerano da priča o istorijskom značaju meča, a pohvalio je tim Željka Obradovića. Prvenstveno zbog sjajne igre u napadu.

"Prvi istorijski derbi, to je za vas novinare interesantno, za nas je to utakmica protiv Partizana i spremamo je kao i svaki drugi meč. I mi i oni probaćemo da izvučemo pouke i da odigramo što bolje. I prije prvog meča rekao sam da Partizan ima jedan od najboljih napada, pokazao je to protiv Budućnosti, Valensije, imaju igrače koji su izuzetno kvalitetni, imaju dobar šut, igraju dobro jedan na jedan, trče dobro. Bez dobre odbrane nema pobjede", zaključio je Ivanović koji je pored derbija pričao i o Fakundu Kampacu.