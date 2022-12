Poznati trener zapalio region: "Svi naši susjedi nam se dive i žele da budu Hrvati"

"Svi naši susjedi, da li su to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci - svi bi poželjeli da budu Hrvati jer se mi time ponosimo i gledaju prema nama i dive nam se".

Hrvatski trener i stručni konsultat javnog servisa Hrvatske (HRT) Tomislav Stipić bio je prilično oštar kada je govorio o reprezentaciji Srbije nakon poraza od Švajcarske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, kada je rekao da je cjelokupan utisak koji su ostavili "orlovi" sramotan, dok je sada dodao i da vjeruje da u taboru svih komšijskih zemalja na Balkanu, vjerovatno "žele da budu kao Hrvati".

Stipić je ovo izjavio hvaleći reprezentaciju Hrvatske koja je drugo Svjetsko prvenstvo zaredom (treći put od 1998. godine), uspjela da dođe do polufinala, a vidjećemo da li će stići i do drugog finala jer ih Argentina dijeli od tog cilja. Ako i ne uspiju u tome, četa Zlatka Dalića ga je već toliko oduševila da neće biti razočaran i ako "gaučosi" budu kraj puta.

"Kad ovako pratim strane medije, Hrvatska je na putu da izgradi kultni status u fudbalu, što nijedna ekipa ne posjeduje. Bez skandala, sa pozitivom, energijom, najboljim navijačima - to je Made in Croatia. To nam daje pobjedu u posljednjim trenucima. Svi naši susjedi, da li su to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci - svi bi poželjeli da budu Hrvati jer se mi time ponosimo i gledaju prema nama i dive nam se", rekao je Stipić gostujući u emisiji na HRT.

Podsetimo, Srbija je takmičenje na Svetskom prvenstvu u Kataru završila neslavno, opet u grupnoj fazi, dok je i laicima sasvim jasno zbog čega je Hrvatska u ovom trenutku (videćemo za dalje) napravila veći uspeh u Dohi.