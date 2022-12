Donio Srbiji svjetsko zlato, sad pričao o Hrvatima: Kad onako pobijediš Brazil, ideš do neba, ali Mesi se digao IZ BLATA

Veljko Paunović je analizirao polufinalne mečeve Mundijala, ali se dotakao i svog bivšeg saigrača Čola Simeonea.

Izvor: MN Press/Profimedia

Nekadašnji selektor mladih selekcija Srbije, osvajač svjetskog zlata i novi trener meksičke Gvadalahare Veljko Paunović pričao je za španske medije o svom iskustvu igranja u Španiji, ali i o aktuelnom Svjetskom prvenstvu.

On se oglasio i povodom Svjetskog prvenstva, tj. polufinala Mundijala koje nam slijedi. Istakao je Francusku kao najvećeg favorita za osvajanje Mundijala, a analizirao je igre Argentine i Hrvatske. Igre "vatrenih" je posebno nahvalio, a za Argentince je rekao da djeluju kao psihički najača ekipa.

"Francuska dolazi sa velikim iskustvom jer brane šampionsku titulu. Eliminisali su Englesku, tim koji je bio gladan trofeja, ali neće nikome da oduzmem šansu ovog puta. Što se Hrvatske tiče, kada pobijedite Brazil onako kako su oni to uradili raspoloženje ide do neba! Pokazali su da imaju kapacitet da igraju u finalu i kandidat su za pehar. Argentina je pobjedom nad Holandijom ponovo pokazala da imaju sjajan mentalitet kad padnu u blato", istakao je Paunović.

Kao bivši fudbaler Atletiko Madrida upitan je i za stanje u ovom klubu, a što se tiče potencijalnog odlaska njegovog bivšeg saigrača Čola Simeonea...

"To će sam Čolo da odluči, on je sam sebi inspiracija. Jako je strastven po pitanju fudbala, voli ga i sposoban je da se promijeni. To je uradio nekoliko puta i ranije i ja vjerujem u njegovu sposobnost da klub vrati na vrh. Sjećam ga se kako se sa velikom energijom obraćao raznim detaljima i da je svoja zapažanja dijelio sa nama koji smo mu bili kolege. Njegova ličnost i iskustvo je jasno ukazivala da će biti sjajan trener i igranje sa njjim mi je mnogo pomoglo da me inspiriše da krenem očevim stopama", naglasio je Paunović i podjestio se na kraju i Radomira Antića:

"Moj otac mi je i bukvalno otac i fudbalski otac, ali Radomir me je uveo u profesionalne vode, tako da me je jako inspirisao kada sam se pripremao da postanem trener. Mnogo mu dugujem za sve ono što sam ja danas", zaključio je on.