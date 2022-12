Veljko Paunović otvorio dušu: Bolje bi tretirali vanzemaljce nego mene iz Srbije!

Srpski trener, a nekada repezentativac Jugoslavije Veljko Paunović otkrio je detalje iz karijere koje još nismo znali.

Nekadašnji fudbaler Partizana, ali i brojnih španskih klubova Veljko Paunović otvorio je dušu u intervjuu za španski "As" i govorio o svom teškom položaju u momentu kada je kao jako mlad igrač stigao iz Humske u veliki Atletiko Madrid.



Paunović je 1995. godine sa tek 17 godina došao na "Visente Kalderon", a sada je istakao nešto o čemu se nije mnogo toga znalo. Došao je iz Jugoslavije koja se raspadala u krvavom građanskom ratu, dobio status "igrača koji nije iz Evropske Unije" i zbog toga trpio mnogo toga.

Kao jako mlad osjetio je na svojoj koži kako je kada iz Srbije ili sa Balkana dođete u Evropsku Uniju i to ga i dan-danas boli. Tretman je bio takav da bi, kako kaže, čak i vanzemaljci bolje prošli!

"Kada dolazite iz zemlje koja je u ratu i ima tako mnogo problema u drugu državu koja je napredna niko vas ne čeka. Gledaju vas kao nekoga "van Evropske unije", što je izraz koji me i dan danas boli! Ponekad mislim da bi bolje tretirali vanzemaljce nego građane država koji nisu u Evropskoj uniji. Šutirali su nas sa svih strana, susretali smo se sa mnogo prepreka", otkrio je Paunović.

Kako kaže, u današnje vrijeme bi se takvo ponašanje kažnjavalo zakonski, ali u neko drugo doba je tako nešto smatrano normalnim. Ipak, zbog svega što je proživio danas on uvijek brani slabe i na strani je ugnjetavanih i onih kojima je u životu najteže.

"Danas bi to zvali "uznemiravanje na poslu" ali mi smo živjeli u drugoj eri i morali smo to da trpimo. Danas se borim da to više nikoga ne dotakne, branim slabije i ljude kojima je potrebna pomoć. Iz takvih situacija naučiš da budeš humaniji i da zaštitiš ljude koji su u najkomplikovanijim situacijama", istakao je on.

Paunović je trenutno u Španiji na turneji i pripremama sa meksičkom Gvadalaharom koju vodi kao trener, a tu je stigao nakon rada u Čikago Fajeru i Redingu.

