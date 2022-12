INTERVJU - "On ti je sad popularniji od kralja Maroka": Bore se za finale Mundijala, a sa Srbima dijelili svlačionicu!

Francuski fudbaler Olivije Žiru i marokanski selektor Valid Regragi bili su saigrači, a sa njima je igrao i bivši štoper Zvezde Zoran Rendulić.

Izvor: Profimedia/MN Press

Svjetsko prvenstvo u Kataru donijelo nam je jednu potpuno neočekivanu reprezentaciju u polufinalu, a meč koji je na programu u srijedu uveče biće zanimljiv iz mnogo uglova. Marokanci će po prvi put igrati polufinale Svjetskog prvenstva, rival će im biti viševjekovni protivnik Francuska, a u Dohi će snage odmjeriti Olivije Žiru i Valid Regragi, svojevremeno saigrači iz Grenobla. Njih dvojica su, između 2007. i 2009. godine u tom francuskom klubu igrali sa četvoricom srpskih fudbalera!

Insajderske informacije o dvojici heroja svojih reprezentacija dobili smo od nekadašnjeg štopera Zorana Rendulića. On je dvije sezone (2008/09 i 2009/10) proveo u Grenoblu, gdje je svlačionicu dijelio sa mladim Žiruom i veteranom Regragijem. Iako su obojica imali malu minutažu u tom periodu, trener Zvezdinih omladinaca dobro se sjeća dana koje su zajedno proveli u klubu.

"Ja sam direktno iz čačanskog Borca otišao u francusku Ligu 1, to je bio veliki prelaz za mene. Zatekao sam ozbiljnu ekipu i dosta dobrih igrača koji su napravili vrhunske karijere. Tu su bili Olivije Žiru, Fejguli koji je poslije igrao u Valensiji, Romao… On se pominjao i kao pojačanje za Zvezdu. Bilo je tu i dosta fudbalera sa prostora bivše Jugoslavije. Milivoje Vitakić i Miloš Dimitrijević su već bili u Grenoblu, ja sam došao kada su ušli u Ligu 1 i na kraju je došao Danijel Ljuboja. Bio je tu Slovenac Cesar, Bosanac Mustafa Kučuković, pa trener Mehmed Baždarević. On je dosta pratio i znao je sve nas fudbalere iz bivše Jugoslavije. Osjećali smo se kao kod kuće u Grenoblu. Sada su neki od mojih saigrača počeli trenerske karijere, kapiten je bio Loren Batle koji je trener Sent Etjena, Boštjan Cesar je pomoćnik u reprezentaciji Slovenije, u žiži javnosti je Regragi. Dvije godine smo zajedno igrali, ali on je tad već završavao karijeru. Kad smo pričali govorio je da želi da se bavi trenerskim poslom, sad je 7-8 godina trener i namjestilo mu se baš kako treba”, pominje Rendulić za MONDO, ali smo morali da ga zaustavimo.

Vidi opis INTERVJU - "On ti je sad popularniji od kralja Maroka": Bore se za finale Mundijala, a sa Srbima dijelili svlačionicu! Zoran Rendulić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prvo, da čujemo kako je kad su u stranom klubu četvorica Srba. "Specifična je to bila situacija, ali mi smo imali dobar odnos sa fudbalerima iz Alžira i Maroka, kao i sa podneblja Senegala i Kameruna. Vole Francuzi naše igrače, atmosfera u klubu je bila baš dobra. U prvoj sezoni smo imali odlične rezultate i to je super iskustvo u mojoj karijeri. Ja sam mlad došao u klub, nisam znao jezik i šest mjeseci sam se prilagođavao. Meša je više Francuz nego čovjek sa našeg terena, dugo je tamo igrao i ostao je tamo da živi. Prva godina je za mene bila teška, ali u drugoj je bilo ozbiljnije. Oni su željeli da ostanem i u drugoj ligi, ali sam ja imao drugačije planove", priča nam nekadašnji defanzivac.

Tokom igranja za Grenobl, Zoran Rendulić je bio saigrač i sa Olivijeom Žiruom, rekorderom po broju golova u dresu francuske reprezentacije. Ipak, napadač Milana koji je u karijeri igrao i za Čelsi i Arsenal, tada nije imao priliku da se dokaže u klubu jer ga trener Mehmed Baždardević nije cijenio - morao je putem punim prepreka da stigne do velike pozornice.

"Sigurno je odluka o Žiruovom odlasku iz kluba bila Mešina, dok sam ja bio u klubu slao ga je na pozajmicu. Na početku smo Olivije Žiru i ja 2-3 puta bili cimeri u karantinu, ali on nije mnogo igrao. Meni je to bilo čudno, iskreno. Kad sam došao u klub mislio sam da je on prvi napadač zbog kvaliteta koji je pokazivao na prijateljskim utakmicama. Na početku prvenstva nije bio ni na klupi. Išao je na pozajmice u drugu, treću ligu, tamo se pokazao dobro i kasnije ga je kupio Monpelje sa kojim je kao najbolji strijelac osvojio Ligu 1. Ali da, Meša ga nije vidio u timu", otkriva nam Zoran Rendulić i opisuje kakav je Olivije bio na početku karijere: "On je tada bio ozbiljan senior, imao je 22-23 godine. Vidjelo se tada da je po karakteristikama redak napadač. Mnogo snažan, jak u skoku, igra leđima, lijeva noga, uvijek je imao neke akrobatske poteze, dobar šut iz okreta, voleje,... Mnogo ga je teško čuvati na treninzima. Kažem, ja sam mislio da je on prvi napadač kluba i tek kasnije sam vidio da kod trenera nije u prvom planu. Generalno, vidjelo se da će biti dobar igrač. Vjerovatno niko nije očekivao da će baš ovakvu karijeru da napravi."

Takođe, u istom periodu je za tim Grenobla nastupao Valid Regragi, selektor koji je Marokance odveo do čuda. Pod njegovom komandom, nakon što je nasledio Vahida Halilhodžića, Marokanci su postali prva afrička i arapska zemlja koja igra polufinale Svjetskog prvenstva. I o njemu nam je govorio nekadašnji srpski fudbaler.

"Nema šta, Valid je obilježio Svjetsko prvenstvo. Pogodio se momenat. On je i kao igrač bio odličan za svlačionicu, atmosferu i šalu, družio se i sa nama iz bivše Jugoslavije. Prošao je svašta u karijeri i zna kako sa zvijezdama, pa mu je to pomoglo. Napravio je odličnu atmosferu, oni svi ginu i imaju sjajnu podršku navijača. Ja ga pamtim kao pozitivca, znao je i neke psovke na srpskom. Nismo ga mi učili.Uglavnom stranci već znaju psovke, bilo da su igrali sa nekim ili samo poznaju nekog od naših fudbalera. Stalno smo se zezali i on je uvijek bio nasmijan. Sjećam se da smo svake srijede ili četvrtka imali slobodno vrijeme koje smo trošili na druženje, tada je nas 10-12 igralo 'Texas HoldEm' poker, Valid je često bio inicijator. On je igrao desnog beka, ja desnog štopera, ali malo smo se zakačili - možda pet utakmica. On je tad već bio na kraju karijere. Nije bio pretjerano brz i jak, ali je tehnički bio odličan i veoma brzo je donosio odluke."

Godinama nisu u kontaktu, ali je Rendulić pratio rad svog nekadašnjeg saigrača. Posebno posljednjih mjeseci, nakon što je Valid preuzeo nacionalni tim svoje zemlje. "Kada bismo se sada sreli lijepo bismo se ispričali, vežu me lijepe uspomene za igračke dane koje sam proveo sa njim. Sad ne znam kako bi bilo, mnogo je teško doći do njega jer kažu da je popularniji od kralja Maroka", govori Rendulić za MONDO uz osmijeh i dodaje da nije mogao da zamisli Marokance u polufinale.

"Nisam ovo očekivao. Znate kako, on poznaje njihov mentalitet. Vjerovatno je radio kontra od Halilhodžića jer zna kako da pristupi tim igračima i to mu se vratilo. Vahid Halilhodžić je imao svađe sa najvećim zvijezdama, vjerovatno je Valid Regragi međuljudskim odnosima i poznavanjem mentaliteta napravio tim. Oni stvarno ozbiljno izgledaju kao tim, bez obzira na to što igraju u velikim klubovima. U trenerskom poslu je mnogo bitno kako priđete igračima. Ako im nađete žicu, pola posla je urađeno. Kod njih će tek da proradi adrenalin, oni su bili kolonija Francuske i sada mnogo Marokanaca živi u Francuskoj, čak su i neki igrači rođeni tamo. Pa i selektor Regragi koji je kasnije 10 godina proveo u francuskim klubovima..."

Vidi opis INTERVJU - "On ti je sad popularniji od kralja Maroka": Bore se za finale Mundijala, a sa Srbima dijelili svlačionicu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Anadolia/Evrim Aydın Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: ANADOLIA/SERHAT ÇAĞDAŞ Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: ANADOLIA/SERHAT ÇAĞDAŞ Br. slika: 15 15 / 15 AD

Šta onda da očekujemo od Maroka pred posljednja dva meča na Svjetskom prvenstvu? Zoran Rendulić nam najavljuje da će se Marokanci boriti do posljednjeg atoma snage, a on će im pružati podršku u polufinalnom meču! "Njihovo rivalstvo sa Francuskom traje decenijama. Sigurno im je taj meč finale prije finala. Ako uspiju da zaustave Mbapea… Mnogo su strastveni i boriće se makar da stignu do produžetaka. Iako sam igrao u Francuskoj navijaću za Maroko zbog svega što su uradili. Više bih volio da prođe Maroko i možda bi moglo da bude finale Hrvatska - Maroko!”, zaključio je nekadašnji štoper.