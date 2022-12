Predsjednik Slobode ogorčen: Zovu nas iz Doboja, Laktaša, nude pomoć - iz Novog Grada i Civilne zaštite NIKO!

Stadion Slobode u Novom Gradu poplavljen je, a po riječima predsjednika ovog kluba to nikog u rukovodstvu Opštine ne brine.

Izvor: PROMO/Sloboda Novi Grad

Obilne padavine donijele su mnogo problema mjestima u sjeverozapadnoj BiH, a jedan od najteže pogođenih je Novi Grad.

Na stadionu tamošnje Slobode voda je prekrila teren, u koji je u prethodnom periodu mnogo uloženo kako bi se sanirao. Predsjednik Novljana Mladen Bosančić zahvalio se svima koji su ponudili pomoć, ali i prozvao one kojima očigledno nije stalo do problema koji su zadesili stadion "Mlakve".

"Sloboda je vicešampion Republike Srpske i najstariji klub u državi. Bili smo na dnu prije tri godine zbog ljudi koji su vodili klub i uspjeli smo za minule tri godine klub postaviti u sam vrh fudbala Republike Srpske i BiH. Ova situacija nas opet vraća na početak borbe za opstanak kluba", rekao je Bosančić.

Kaže kako su ga mnogi zvali, nudili pomoć, ali ne i oni od kojih se to očekuje.

"Mnogo ljudi je zvalo i nudilo pomoć, prije svih gradonačelnici Doboja i Laktaša, Boris Jerinić i Miroslav Bojić. To su ljudi koji razumiju šta znači fudbal za lokalnu sredinu i šta znači ulagati u fudbal. Ovim putem im se zahvaljujem. Najmanje ljudi je zvalo iz našeg grada i žao mi je što ovako moram reći, ali je tako. Niko iz Civilne zaštite i rukovodstva Opštine do danas me kao predsjednika kluba nije zvao, a vidljivo je da je na stadionu najveća šteta od ovih poplava. Ovo nije moja lična svojina, ovo je u opštinskom vlasništvu. Povući se neću, daću sve od sebe da u ovoj situaciji pomognem klubu da izađe iz ovoga, ali kada se sve sanira, onda ću se povući, jer ovaj grad ne zaslužuje jaku Slobodu, pa neka isti oni koji su je vodili do prije tri godine preuzmu palicu, jer oni su oličje ovoga grada koji tone u svakom smislu", poručio je predsjednik Slobode.

Pogledajte kako je juče izgledao stadion "Mlakve".

(MONDO)