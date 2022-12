OVO MOŽE SAMO MIHA! Italija će zauvijek pamtiti utakmicu i majstorije Srbina - NEODBRANJIVO! (VIDEO)

Siniša Mihajlović dao je tri gola iz slobodnih udaraca protiv Sampdorije.

Siniša Mihajlović tri gola iz slobodnih udaraca. Utakmica koju pamti cijela Italija, a i Evropa definitivno. Bilo je to 1998. godine na meču protiv Sampdorije kada je napravio het-trik iz "slobodnjaka" i to na spektaklularan način. To je bilo neodbranjivo za golmana Fabricija Ferona.