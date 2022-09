Ljudina! Zbog Mihe odbio klupu Bolonje: Htjeli da zamijeni Srbina, on ih spustio - "Novac ne može da kupi sve!"

Supruga Siniše Mihajlovića potvrdila je pisanja italijanskih medija da je Roberto de Zerbi odbio da naslijedi srpskog trenera u Bolonji iz poštovanja prema situaciji u kojoj se nalazi.

Izvor: Profimedia/LM/Michele Nucci

Siniša Mihajlović je dobio otkaz u Bolonji nakon slabog početka sezona i ekipa sa "Renato Dalare" moraće da nastavi bez njega. A legendarni srpski fudbaler i nekadašnji selektor Srbije oglasio se poslije svega emotivnim pismom navijačima Bolonje, što je u četvrtak privuklo mnogo pažnje.

Klub je odmah počeo sa potragom za novim trenerom, jer ekipu uskoro očekuju novi izazovi, ali čitava Italija će pričati o potezu Roberta de Zerbija. Ovaj trener odbio je da naslijedi Mihajlovića iz poštovanja prema Srbinu!

Čini se da bi Tijago Mota mogao da bude novi trener Bolonje, međutim, on nije bio prvi izbor kluba. Nekadašnji trener Sasuola Robert de Zerbi bio je prva želja Bolonje da postane novi trener ekipe, ali je on napustio razgovore s klubom jer nije želio da bude nasljednik Mihajlovića u ovako teškom trenutku u njegovom životu. Italijanski mediji su o tome pisali, a sve je potvrdila "Mihina" supruga Arijana i to objavom na Instagramu.

"Dva velika čovjeka, nadam se da će mladi naučiti nešto od ova dva velikana", napisala je Arijana dodavši fotografiju Mihajlovića i De Zerbija na kojoj se smiju, a na kojoj stoji navodni citat De Zerbijevih riječi - "Volio bih, ali ne mogu to da uradim poslije Siniše. Novac ne može da kupi sve", bile su navodne riječi nekadašnjeg trenera Sasusola upravi Bolonje.

Potez Bolonje da smijeni Mihajlovića usljed njegove druge borbe s leukemijom u posljednje tri godine naišao je na osude italijanske javnosti. Mihajloviću je bolest bila dijagnostifikovana u ljeto 2019. godine, koju je uspio da pobijedi, ali se ona vratila u martu ove godine.

"Miha" je tada počeo sa novim ciklusom liječenja, a poslije samo pet kola u novoj sezoni, predsjednik Džoi Saputo je riješio da ga smijeni. Kako je rekao, bila je to najteža odluka koju je donio otkako je na čelu Bolonje...

(MONDO)