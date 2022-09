I dalje sam Srbin, a licemjer nikad nisam bio! Siniša Mihajlović objavio pismo poslije otkaza: Ja to ne razumijem!

Siniša Mihajlović se oglasio prvi put od kada je Bolonja odlučila da ga smijeni.

Srpski trener Siniša Mihajlović dobio je otkaz ove nedjelje u Bolonji zbog loših rezultata kluba na startu sezone. Ipak, sve više se u italijanskoj javnosti spekuliše da nije to bio glavni "okidač" za rastanak, nego sve veće razmimoilaženje u stavovima trenera i vlasnika, pošto je Bolonja tokom leta dovodila fudbalere koji nisu bili po Mihinom ukusu. Zbog toga su počele manje rasprave, to se pretvorilo u svađe i na kraju je kulminiralo rastankom.

U prvi mah Mihajlović nije pristao da potpiše sporazumni raskid ugovora koji je delegacija Bolonje donijela u njegov dom, potom su morali da mu uruče otkaz, a dok zbog toga žale mnogi navijači - i Srbin se oglasio prvi put u javnosti.

Siniša Mihajlović je objavio otvoreno pismo u italijanskoj "Gazeti delo Sport" u kome je poručio da i dalje ne razumije odluku Bolonje da ga smijeni poslije samo pet kola Serije A, kada svi znaju da je potrebno vrijeme da se novi tim "uhoda", ali na sve to priznaje da ništa nije vječno.

"Često sam se opraštao od navijača, igrača, klubova, gradova... To je dio svake fudbalske ili trenerske karijere i stigne te u nekom trenutku, prije ili kasnije. Ništa nije vječno, takvi su sportski ciklusu, ali ovoga puta osjećaj je drugačiji, tužniji. Moja avantura u Bolonji nije bila samo sportska ili fudbalska, bilo je to jedinstvo duša koje su zajedno hodale kroz mračan tunel i tražile svjetlo. Vaša ljubav me je grijala u najtežim trenucima i pokušao sam to da vam vratim tako što se nikad nisam štedio", napisao je Mihajlović i poručio da prethodne tri i po godine u Bolonji nikada neće zaboraviti.

"Vrijeme provedemo u Italiji me je i omekšalo, ali ne i potpuno promijenilo. I dalje sam Srbin koji radi posvećeno, ali možda nisam uvijek uspio da izrazim zahvalnost... Možda nisam uspio da vam vratim ono što ste zaslužili, ali ove tri i po godine su bile nevjerovatne".

Mihajlović poručuje da je možda moglo bolje od 10, 12, 12. i 13. mjesta na tabeli, ali je dao sve od sebe kako bi i promovisao mlade fudbalere, igrao progresivan fudbal, kao i da na kraju odlazi dignute glave.

"Nikada nisam bio licemjer, neću ni ovoga puta. Ne razumijem zašto sam dobio otkaz. Prihvatam ga, kao svaki profesionalac, ali mislim da je situacija bila pod kontrolom i mogla je da se popravi. Klub nije mislio to, iako smo bili tek u petom kolu sezone, tako da mislim da je to odluka koju su dugo spremali... Šteta", napisao je Mihajlović i obradovao navijače porukom da je sada dobrog zdravlja, dok svom nasljedniku želi sve najbolje.

"Srešćemo se opet, nadam se uskoro na terenu. Čiji god dres da nosim, nikada neću biti protivnik, samo jedan od vas".