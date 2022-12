Taj Hrvat se milio da mi pobiju porodicu u ratu! Godinama bili u SUKOBU, a onda mu se Miha obratio na TV-u: Star sam...

Životne priče Igora Štimca i Siniše Mihajlovića su se preplitale tokom devedesetih i zbog teških riječi godinama nisu pričali. Dok nisu postali selektori Srbije i Hrvatske.

Legendarni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović stekao je mnogo prijatelja tokom života i oni mu odaju počast u Beogradu i njegovoj "drugoj kući" Rimu, međutim bilo je neminovno da će postojati i ljudi sa kojima "nije mogao".

Jedan od njih je i Igor Štimac, bivši hrvatski fudbaler i sada trener, s kojim je Mihajlović bio u katastrofalnim odnosima tokom devedesetih, iako su pijre toga zajedno igrali u reprezentaciji, družili se, izlazili...

Razlog zbog kog je "puklo" između njih dvojice bilo je posljednje finale Kupa maršala Tita iz 1991. godine u kome je evropski prvak Crvena zvezda izgubila od Hajduka, a Štimac je Mihajloviću uputio više nego neprimjerene riječi.

"Sjećam se finala Kupa Jugoslavije 1991. godine. Izgubili smo od Hajduka, Alen Bokšić je dao gol. Prije utakmice, u tunelu koji vodi do terena, Igor Štimac, Hrvat i moj saigrač iz mlade reprezentacije, govori mi: 'Molim Boga da ti naši ljudi pobiju porodicu u Borovu.' Borovo je mjesto mojih roditelja", ispričao je Mihajlović u opširnom intervjuu za "Gazetu delo Sport" prije dvije godine, s tim da se za gnusne uvrede Igora Štimca znalo još poslije utakmice prije trideset i kusur godina.

"Nisam tražio Štimca na igralištu da bih ga polomio zato što je Hrvat, već zato što me je isprovocirao. Zubima bih zaklao Štimca, prijetio je mojoj porodici. Zar bih bez razloga krenuo na njega, zašto bih izmislio tako nešto?"

Mihajlović je vodio Srbiju tokom 2012. i 2013. godine.

Godinama kasnije, na meču Hrvatske i Jugoslavije u Zagrebu 1998, njih dvojica se nisu ni pogledala, da bi stvari počele da se smiruju kada su postali selektori dvaju zemalja. Srbija i Hrvatska igrali su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine, a svi su znali da će se uoči meča pričati o starom sukobu Štimca i Mihajlovića. Upravo je Miha u emisiji "Nedjeljom u dva" ponudio pomirenje Štimcu, da bi se na utakmici čak i zagrlili, iako je hrvatski selektor javno odbio "ruku".

"Već sam star i imam šestoro djece. Možda je vrijeme da se pređe preko nekih stvari. Svako može da pogriješi u životu, što i on (Štimac) vjerovatno zna i sigurno je svjestan da je pogriješio. Mogu da mu oprostim, ali samo pod uslovom da donese dvije-tri boce vina. Ali ne ovog našeg, što ništa ne valja, nego onog pravog dalmatinskog. Onog što je kao sirup i čiji ukus nikad neću zaboraviti. Spreman sam da se sretnem s Štimcem, pa da se izljubimo, zagrlimo i popijemo to vino. Samo zbog dalmatinskog vina oprostio bih mu sve. Štimca znam od malih nogu i oduvijek je bio lav", rekao je tadašnji selektor Srbije Siniša Mihajlović, dok nije dugo trebalo da stigne odgovor iz Dalmacije.

"Što reći o čovjeku koji je u jednim srpskim novinama izjavio da bi samo mene mogao hladnokrvno ubiti. Nikada nije pitao gdje su mu prijatelji za vrijeme rata, a potpisivao je podrške Arkanu i dokazivao svoje velikosrpstvo, iako mu je majka Hrvatica. Ne prihvatam Mihajlovićevu ponudu. Ja sam njemu davno oprostio, ali nikada se s njim ne bih mogao grliti ili popiti piće", rekao je Štimac prije nego što će se - zagrliti sa Mihajlovićem.

"Ja sam mu sve oprostio", izjavio je poslije svega Štimac i zatim tvrdio da je sukob s Mihajlovićem počeo zbog pogibeljnih startova na meču Hajduka i Zvezde, ne zbog teških riječi. Da ne bi nastavili da se ubjeđuju, Miha je stavio tačku na cijelu priču: "Kad bismo se Štimac i ja vidjeli u četiri oka, uvjeren sam da bi mi priznao što je rekao. Ovako mi se čini da to nije mogao da učini pred tolikim auditorijumom, jer je 'Nedjeljom u dva’ najgledanija emisija u Hrvatskoj. Moja je želja bila da učinim nešto lijepo i bio sam spreman da oprostim, ali on je rekao to što je imao i ja nemam nikakvih problema s tim".

