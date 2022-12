Kako je Miha dobio nadimak BARBIKA? Preminula je mjesec dana prije Siniše - zbog nje su ga svi tako zvali!

Ona je Siniši Mihajloviću dala čuveni nadimak...

Siniša Mihajlović (53) je preminuo, izgubio je borbu sa leukemijom. Dva puta je pobjeđivao opaku bolest, ali nije uspio i treći put, već je otišao u vječnost. Sahranjen je u Rimu u prisustvu nekoliko hiljada ljudi koji su došli da mu odaju počast. A, sada su se mnogi prisjetili još jedne osobe, one koja mu je dala čuveni nadimak Barbika.

U pitanju je Silva Glišić, sekretarica generalnog direktora Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića. Ona mu je dala novi nadimak kada je došao na "Marakanu". Zbog duge kose i svega ga je nazvala tako i to je ostalo zauvijek. Nažalost i ona je preminula i to oko mjesec dana prije Siniše. Mihajlović je u jednom od intervjua otkrio te detalje.

"Sekretarica kluba Silva Glišić me zbog duge kose i osmijeha nazvala Barbika i tako su me dugo i ostali zvali iz milja. Tek kada smo postali šampioni Evrope pobjedom protiv Marselja u Bariju, a onda smo postali prvaci svijeta pobjedom protiv Kolo-Kola, tada sam postao junak i miljenik. Ne samo Delija već cijele nacije. Godinu i po dana provedenih u Zvezdi do sada su najljepši dio mog života. Igrao sam standardno, davao sam i neke golove, ali pogodak protiv minhenskog Bajerna je vjerovatno i najvažniji gol u mojoj karijeri", ispričao je Miha jednom prilikom.

Ovo je Silva Glišić:

