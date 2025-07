"Vratili smo se tri godine unazad": Živko Gocić u nevjerici zbog nezalaganja vaterpolista Srbije

Legendarni vaterpolista Srbije, danas trener, Živko Gocić bio je izuzetno nezadovoljan pristupom igri i (ne)zalaganjem srpskih igrača u meču za bronzu na Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vaterpolista Živko Gocić bio je izuzetno nezadovoljan nastupom "delfina" i to u meču za bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Bila je to jedna od najgorih utakmica koje su vaterpolisti Srbije odigrali u ovom vijeku, a Grčka je znala kako to da iskoristi i na kraju je slavila ubjedljivo - 16:7.

Od rezultata na semaforu još više zabrinjava pristup i (ne)zalaganje, koje je probao da promijeni i selektor Uroš Stevanović kada je ribao svoje igrače na tajm-autu u drugoj četvrtini, ali to nije mnogo promijenilo. Zato je i Živko Gocić imao šta da prigovori novoj generaciji koja je već znala da niže uspjehe, ali kao da se previše opustila poslije zlata na Olimpijskim igarma i možda je baš zbog toga potcijenila danas Grke.

Pogledajte 00:29 Uroš Stevanović viče na vaterpoliste Srbije Izvor: RTS/Printscreen Izvor: RTS/Printscreen

"Izgubili smo utakmicu i to je bilo jasno poslije druge četvrtine. Naš pristup zabrinjava. Nije to ni bitno. Mislim, može da se izgubi, pa Grčka je vrhunska ekipa, to bez daljnjeg, ali način na koji smo izgubili je zaista nedopustiv. To nas vraća tri godine unazad ponovo", rekao je Živko Gocić za RTS.

"Nadam se da ćemo naučiti iz ovoga i da se nikad više ne ponovi. Ovako reprezentacija Srbije ne smije da izgleda nikada. Može da se igra dobro, loše, ali govor tijela naših igrača je zabrinjavajući. Uz dužno poštovanje svima, jesu veliki šampioni, ali i pored toga mora da se igra ovakva utakmica", naglasio je legendarni kapiten "delfina" koji dobro zna kako mora da se odigra u ovakvim utakmicama.

"Da se ne vraćamo na stare generacije"

Izvor: MN PRESS

Jasno je kakve je sve uspjehe pravila generacija Živka Gocića, ali prilikom svoje kritike upućene današnim "delfinima" nije želio da to zvuči jer se "u njegovo vrijeme znao red", nego je želio da ukaže da moraju da budu bolji, zarad svoje budućnosti. I naravno budućnosti srpskog vaterpola.

"Što se mene tiče, ne bih se vraćao u prošlost i pominjanje starijih generacija, znaju to dobro ovi momci, ali sve ovo što se danas dešava i ovo što će se desiti.... Sada na Evropskom prvenstvu reprezentacija ne smije da izgleda ovako. Tu mislim na zalaganje i pristup. Mora da se igra, da se pokaže želja, mora da se ima vatra u očima ili bez toga nema ničega. To su danas pokazali Grci i bolji su u svakom segmentu igre od nas. Pogledajte s kojom lakoćom daju golove. Veliki šamar i opomena za nas. Ne kažem ovo kroz prizmu prošlosti, nego kroz budućnosti - kako i šta dalje", naglasio je Gocić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Vaterpolo Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)