"NIKAD nisam bio pobornik toga!" Nikola Nikić o Piksijevoj taktici za SP: Da nisu tako igrali, bili bi glat u finalu!

Proslavljeni bh. fudbaler kritikovao je formaciju za koju se odlučio Dragan Stojković - Piksi.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbalska reprezentacija Srbije nije na nedavno završenom Mundijalu pružila partije kakve su navijači očekivali.

Tim Dragana Stojkovića je završio takmičenje u grupnoj fazi sa samo jednim osvojenim bodom (remi sa Kamerunom 3:3) i dva poraza (Brazil 2:0 i Švajcarska 3:2), a u ukupnom plasmanu "orlovi" su zauzeli razočaravajuće, 29. mjesto.

Nastupima srpskih reprezentativaca u Kataru razočaran je i Nikola Nikić, proslavljeni bh. fudbaler, koji je u intervjuu za "Glas Srpske" istakao da smatra da je selektor Srbije pogriješio prilikom odabira formacije.

"Nikad nisam bio pobornik trojice igrača u posljednjoj liniji. Dosta loše su 'orlovi' igrali i prije prvenstva sa tri štopera, ne računajući meč protiv Norveške. Piksi mora to da promijeni na 4-3-3, jer Srbija ima sjajne napadače. Da smo tako igrali, došli bi glat do finala. Ovih 3-5-2 je on igrao zbog Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića, ali vidjeli ste kako je završilo", rekao je Nikić za banjalučki list.

Na Nikića je poseban utisak ostavio upravo najbolji strijelac u istoriji reprezentacije.

"Kad ga vidite onako mislite da se bavi nekim borilačkim sportom. Ali je opasan po gol da je to strahota. Nogom, glavom, iz svih pozicija. Kad poredite Kristijana Ronalda i Mitrovića to vam je kao odnos 'mercedesa' i 'fiće', al ja bih uvijek uzeo Mitrovića."

U razgovoru za "Glas Srpske", Nikić je uporedio neuporedivo – stadione u Kataru sa onima na kojima je on nastupao tokom igračke karijere, prvenstveno u taboru Željezničara.

"Strašni sud (smijeh). Prije Mundijala sam bio na 'Grbavici' pa sam otišao i na pomoćni Željin. Sad je još i dobar, stavili su i plastiku. I pričamo ti, Edin Ćurić, Mehmed Baždarević i ja kako smo utorkom na kondicionom kod Bore Bračulja trčali četiri sata, tu nikad kraja nema. Da umreš. Ja sam mogao trčati pa je meni bila milina. Poslije podne igra se na dva gola, a u međuvremenu bio je jedan Zijo koji je održavao teren. Upali traktor i žicom ga ravna. Majko moja, mi igramo, to ravno fino, a gledaj sada čuda. Meni je nekad žao izaći na dobar teren. Ovo je razlika kao nebo i zemlja. Mogu misliti šta bi asovi iz mog vremena radili po ovakvim terenima."

Za ekipu u kojoj je nastupao, kažu da je "najljepša" ekipa iz tog vremena.

"Sjećam se kad sam došao, već je bio Džemal Šerbo. Ljudi moji, on je bio tako lijep i zgodan, a imao je razdjeljak na glavi kao da je neko snajperom opalio i ostavio trag u kosi. I onda dolazim ja koji ne ličim ni na šta, kokošija prsa, nikakav i publika zviždi Šerbi, a ja mu se divio. Željina raja je voljela ovakve likove kao ja. Pa, kompletna ekipa, to je strah od Boga na šta smo ličili. Pozada, Vlado Komšić, Hajrudin Saračević, Josip Čilić, Nenad Starovlah, a naprijed Edin Bahtić, Rade Paprica, Mehmed Baždarević i ja. Meša je bio i zgodan, Paprica je bio visok, lijepo ga je bilo vidjeti na terenu, ali je bio ružan, ali Fićo i ja joj, majko moja, hahahaha."

U Željezničaru ga je trenirao Ivica Osim, za kojeg kaže da je najbolji trener ikada na ovim prostorima.

"Jesam ja malo možda i pristrasan kada pričam o Švabi, ali on je znao postaviti ekipu da sve funkcioniše kako treba. Nikad on meni i Fići nije puno filozofirao, samo nam je rekao: 'Upravite u gol, vaše nije da mislite, kad vas dvojica mislite opasno je po naš gol.' Vidite li vi ovaj danas fudbal, idu do gola i vrate. Još nisam vidio da je neko došao s boka i išao direkt ka golu, nego loptu ponovo vrate svom golmanu", zaključio je legendarni bh. fudbaler, koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskom poslu.

Trenutno komanduje igračima Bratsva iz Gračanice, a ranije je trenirao Modriču, Kolubaru, Žepče, Termaikos, TOŠK i Borac Šamac, a jedno vrijeme je bio i selektor mlade reprezentacije BiH.

