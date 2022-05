Nikola Nikić o Ivici Osimu: Bio mi je kao otac, bio je najveći...

Vijest o smrti legendardnog Ivice Osima potresla je Nikolu Nikića. "Uvijek se sjećam onoga što mi je rekao, upamtiću to dok sam živ. 'Nidžo, najteže je biti čovjek. Probaj da budeš čovjek.' To prenosim na svoju djecu."

Legenda jugoslovenskog fudbala preminuo je u 81. godini, a vijest o smrti bivšeg fudbalera sarajevskog Željezničara, kasnije i trenera te selektora Jugoslavije, duboko je potresla Nikolu Nikića, još jednog čovjeka koji je zlatnim slovima upisan u istoriju kluba sa "Grbavice".

Dugo su Osim i Nikić sarađivali, kasnije postali nerazdvojni prijatelji, a 66-godišnji trener kaže da je u sportu, ali i u životu, skoro sve što zna naučio upravo od popularnog "Švabe".

"Šta reći? U sportskom pogledu meni je bio sve. Naučio me je svemu. Bio mi je otac, bio je najveći. Teško je naći neku riječ za nekoga ko je bio ljudska gromada. Bio je pošten, dobar trener, pedagog, otac, roditelj. Majko moja, sve najbolje nam odlazi. Bio je čovjek, nikada nije zagalamio. Ne mogu ga rastaviti od roditelja", shrvan je Nikić nakon odlaska velikog Osima.

Kako kaže, jedna rečenica koju mu je Osim rekao zauvijek će mu ostati urezana u pamćenje.

"Uvijek se sjećam onoga što mi je rekao, upamtiću to dok sam živ. 'Nidžo, najteže je biti čovjek. Probaj da budeš čovjek.' To prenosim na svoju djecu. Bio je u pravu, jer zaista je najteže biti čovjek. A on je bio ljudska gromada, najveći, kako trener, tako i čovjek. Toliko me je potresla ova vijest da nemam riječi."

Iako se nisu često viđali u posljednje vrijeme, redovno su se čuli telefonom.

"Borio se, 2007. doživio je moždani udar. Sreća pa su familija, njegova gospođa i djeca bili uz njega. Posljednji put vidjeli smo se pred početak pandemije u Sarajevu. Poslije sam ga zvao, čuo sam se i sa Amarom, znam da mu je bilo teško. Imao je problem s nogama, nije mogao da hoda."

Prisjetio se Nikić još jedne stvari koju ga je naučio njegov učitelj.

"Nisam ja bio kafanski čovjek, nije to bio ni on, ali je volio sa društvom da popije. Jednom prilikom, ima od toga 30 godina, sjedili smo i rekao mi je:' Nidžo, nikad nemoj bježati ni od koga. I kad sjediš u kafani s ljudima, čućeš ti svašta, ali i poneku pametnu. Uvijek zapamti tu pametnu."

Nikola Nikić sarađivao je sa mnogim stručnjacima u karijeri. Igrao je u rodnom Skugriću, zatim Modriči, pa Zvijezdi Gradačac prije nego što se preselio na "Grbavicu", gdje je ostvario najveće uspjehe u karijeri. Poslije Željezničara, nastupao je za grčke Egaleo, Aris, PAOK, nakon čega se vratio u Željezničar. Jedno vrijeme bio je i član zeničkog Čelika, te Borca iz Banjaluke, a po završetku igračke okrenuo se trenerskoj karijeri.

"Sarađivao sam sa mnogim stručnjacima, ali Ivica Osim bio je najveći. Naravno, govorim u svoje ime. Imao je tu fenomenalnu osobinu, znao je procijeniti igrača. Znao je da postavi igrača na pravo mjesto, a to je najteže. I ja sam trener, svi mi lutamo, izmišljamo toplu vodu, a on je uvijek znago gdje će postaviti Bahtića, gdje Papricu, Nikića, Baždarevića, Odovića, Škoru, Mihajlovića, Komšića, Čilića... U ovom poslu kojim se mi bavimo, najvažnije je da čovjeku nađeš pravo mjesto", kaže Nikić.

Nikić je oduvijek osim fudbalskog znanja bio poznat i kao veliki komičar. Bezbroj je njegovih izjava od kojih kreću suze, pa je tako u svom stilu zaključio i razgovor za MONDO o svom velikom uzoru.

"Meni i Fići (Edinu Bahtiću, prim. aut) uvijek je govorio: 'Nemojte vi mnogo razmišljati. Vaše je da uzmete loptu i krenete prema golu. Bio je mnogo jednostavan, pametan, prepametan... Bio je matematičar, ekspert za matematiku, a desilo se da mu dođem ja koji sam sedam godina išao u gimnaziju", za kraj se Nikola Nikić u svom stilu malo i našalio u ovim teškim trenucima za njega.

